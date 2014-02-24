

"Принц" на коне сделал предложение москвичке сегодня, 14:59 В одном из московских дворов мужчина сделал предложение местной жительнице. Будущий жених подъехал к месту встречи с девушкой на коне – как настоящий принц...»

Васильевой вернули арестованные миллионы сегодня, 14:16 Правоохранители сняли арест с имущества главного фигуранта дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Такое решение было принято в связи с полным возмещением ущерба...»

СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад сегодня, 14:14 Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»

На севере Москвы на мужчину набросились с ножом сегодня, 12:16 На севере Москвы на улице адмирала Макарова неизвестный напал с ножом на мужчину..»



МИД в День дурака высмеял истерики Запада сегодня, 12:00 Министерство иностранных дел России опубликовало поздравление с Днем дурака. Необычной шуткой дипломаты высмеяли истерики Вашингтона из-за вымышленной угрозы со стороны Москвы...»

Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме сегодня, 11:30 Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»

Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь сегодня, 10:46 В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля сегодня, 10:45 Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»