Трамп отказался делиться с Путиным секретами

6 апреля 2017, четверг, 10:00 – СОЧИ-24



Трамп отказался делиться с Путиным секретами

Президент США Дональд Трамп решил держать дистанцию в отношениях с Россией. В частности, он не намерен делиться информацией.Американскийлидер отказался делиться с нашей страной секретами. Он заявил, что не собираетсяобсуждать свои военные планы в Сирии с российским президентом ВладимиромПутиным, передает "Газета.ру"."Я никогдане говорю о том, что делаю в военном отношении", – цитирует Трампа The New YorkTimes. "Я выступал против такого подхода в течение многих лет", – резюмировалглава государства.Кроме того, американскийлидер прокомментировал информацию о химической атаке в сирийской провинцииИдлиб. В результате нее погибли по меньшей мере 58 человек, пострадалиоколо 200.Трамп считает виновным в происшествии главуАрабской Республики Башара Асада. Именно на него он возложил ответственность заслучившееся. Также президент США заявил,что у него изменилось отношение к президенту Сирии."Атака на детей оказалана меня большое влияние. То, что произошло, для меня неприемлемо", – заявилТрамп. По его словам, из-за химических атак конфликт в Сирии вышел "насовершенно новый уровень".Случившееся американский лидер охарактеризовал "страшное оскорбление длячеловечества". Примечательно, что произошедшее Трамп посчитал результатом слабой политики администрации экс-президентаСША Барака Обамы.

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