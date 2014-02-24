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Трамп отказался делиться с Путиным секретами
6 апреля 2017, четверг, 10:00 – СОЧИ-24
Американский
лидер отказался делиться с нашей страной секретами. Он заявил, что не собирается
обсуждать свои военные планы в Сирии с российским президентом Владимиром
Путиным, передает "Газета.ру".
"Я никогда
не говорю о том, что делаю в военном отношении", – цитирует Трампа The New York
Times. "Я выступал против такого подхода в течение многих лет", – резюмировал
глава государства.
Кроме того, американский
лидер прокомментировал информацию о химической атаке в сирийской провинции
Идлиб. В результате нее погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали
около 200.
Трамп считает виновным в происшествии главу
Арабской Республики Башара Асада. Именно на него он возложил ответственность за
случившееся. Также президент США заявил,
что у него изменилось отношение к президенту Сирии.
"Атака на детей оказала
на меня большое влияние. То, что произошло, для меня неприемлемо", – заявил
Трамп. По его словам, из-за химических атак конфликт в Сирии вышел "на
совершенно новый уровень".
Случившееся американский лидер охарактеризовал "страшное оскорбление для
человечества". Примечательно, что произошедшее Трамп посчитал результатом слабой политики администрации экс-президента
США Барака Обамы.
Источник:
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