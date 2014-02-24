Трамп отменил все указы Обамы

22 февраля 2017, среда, 12:59 – ИА СОЧИ-24



Трамп отменил все указы Обамы

Указы администрации Барака Обамы в отношении мигрантов больше не действуют. В действие вступил подписанный новым президентом США Дональдом Трампом закон. Агенты иммиграционной службы получили право депортировать любого, заподозренного в малейшем нарушении, пояснил суть нововведений источник издания Dni.Ru.Из целого пакета принятых Обамой законов в отношениимигрантов Трамп оставил лишь один. Он касается временного статуса дляобучающихся в США студентов. Остальные документы, смягчившие в свое времямиграционную политику Штатов, отменены.Если при Обаме главной задачей иммиграционной службы быладепортация нелегальных иммигрантов, которые совершили тяжкие правонарушения, тотеперь агентам пограничной, иммиграционной службы и таможенного контроля приказанодепортировать всех, в чьей биографии имеются даже незначительныеправонарушения, пояснил нашему изданию партнер американской юридическойкомпании Law Offices Of Andre Boghosian Левон Сарьян. "В очередь на депортацию поставили всех, кто пыталсяобмануть представителей государственной власти – как на словах, так и на бумагеили на деле. В приоритет на депортацию также включены все те, кто попыталсянезаконным образом получить хоть какую-либо государственную материальнуюпомощь", – рассказал юрист. По словам Сарьяна, новые программы ускоренной депортациипозволяют депортировать неугодных без суда и следствия – то есть без передачидела в иммиграционные суды. Агенты могут принять решение самостоятельно и выгнатьиз страны нелегала практически немедленно. Раньше указ об ускоренной депортации распространялся толькона тех нарушителей, которые находились в пределах 100-мильной зоны отгосударственной границы США и находились в стране менее 14 дней. Новый законраспространился на всю территорию Соединенных Штатов и касается всех нелегалов,которые находятся в стране менее двух лет.По самым приблизительным подсчетам, в США сегодня около 11миллионов нелегальных мигрантов. Так что ужесточение политики потребуетогромных ресурсов. Эксперт считает, что для начала Департаменту национальнойбезопасности придется дополнительно нанять, по меньшей мере, десять тысячслужащих. Кроме того, надо увеличить число иммиграционных тюрем и мествременного содержания.Планируется открытие нового отдела по помощи семьям, члены которых были убиты нелегальнымииммигрантами. Кстати, во время своего обращения к гражданам США и подписанияанти-иммиграционных указов, представители этих семей присутствовали приподписании, чтобы показать свое единодушное одобрение действиям президента.По данным Сарьяна, который ссылается на неофициальноезаявление представителя Департамента, перечисленные жесткие меры против нелегальныхиммигрантов будут вводиться постепенно, по мере развития инфраструктуры. А вотпотом власти перейдут к более агрессивным действиям.

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