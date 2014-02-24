Трамп отправит в Россию знатока русской души

Избранный президент США готовится назначить нового посла в Россию в следующем году. Одними из главных кандидатов на этот ответственный пост являются сторонники сближения с Москвой и исправления ранее допущенных в отношениях между двумя странами ошибок конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм. О предстоящем назначении нового посла заявили сразу несколько источников в дипломатическом корпусе США и в кулуарах Республиканской партии, сообщает газета "Известия". "Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие", – приводит издание слова анонимного источника в Госдепартаменте США. При этом отмечается, что Трамп уже принял решение относительно дипломатических представителей американского государства в таких ключевых для Вашингтона странах, как Китай и Израиль. Теперь на очереди Россия. Один из претендентов на должность нового посла, конгрессмен Дана Рорабахер, как сообщается, занимает наиболее взвешенную и конструктивную позицию по отношению к России, выступая за примирение между Москвой и Вашингтоном. Так, годом ранее конгрессмен заявил, что угрозы со стороны России не существует, а якобы ее готовность нанести военный удар по Европе является не более чем антироссийской пропагандистской выдумкой. При этом дипломат не скрывает гордости за свое знакомство с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось еще в 90-е. Знающие Рорабахера люди утверждают, что он является сторонником налаживания личных тесных отношений, "неформальным" политиком. Другой вероятный кандидат на пост американского посла в России – советник экс-госсекретая США Генри Киссинджера Томас Грэм. Огромным плюсом для него является то, что он свободно говорит на русском языке, а также имеет опыт работы в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Стоит отметить, что сам Киссинджер, справедливо считающийся одной из наиболее значительных фигур в американском политическом истеблишменте, неоднократно высказывался о вреде той политики, которую Вашингтон ведет по отношению к Москве. Грэм разделяет эту позицию, также призывая пересмотреть внешнюю политику США на российском направлении. Dni.Ru напоминают, что ранее Дональд Трамп в качестве претендента на пост руководителя внешнеполитического ведомства США выдвинул бывшего главу крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Как сообщалось, он имеет хорошие отношения как с российскими политическими, так и бизнес-кругами. Эксперты называют его "политическим реалистом", который ставит пользу от сотрудничества выше разногласий на почве идеологических догм нынешней вашингтонской администрации.
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Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»