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Трамп отреагировал на антироссийскую агонию Обамы

30 декабря 2016, пятница, 08:30 – ИА СОЧИ-24

Трамп отреагировал на антироссийскую агонию Обамы
Трамп отреагировал на антироссийскую агонию Обамы
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами.
Дональд Трамп отметил, что дав согласие на обсуждение санкций, он пошел на уступку американскому народу. По его мнению, Соединенным Штатам пора задуматься о более серьезных вещах."Для нашей страны настало время двигаться к чему-то большему и лучшему", – цитирует избранного президента CNN. "Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов о данной ситуации", – заключил бизнесмен. Между тем помощница бизнесмена Келлиэнн Конуэй считает, что принятием антироссийских санкций администрация Барака Обамы пытается поставить Дональда Трампа в угол и связать ему руки. Она поставила под сомнение спокойное отношение действующего президента к передаче власти.Например, по словам Конуэй, даже газета New York Times, симпатизирующая политике Барака Обамы, отметила, что отчасти новые санкции были приняты для ограничения свободы действий Дональда Трампа. "Мы считаем, что не так должна выглядеть спокойная передача власти в демократическом государстве", – заявила Келлиэнн Конуэй.Она отметила, что последняя крупная высылка дипломатов из страны происходила в период холодной войны. Также она заявила, что новый пакет антироссийских санкций несет скорее мистическое значение. "ГРУ сюда не летает, не хранит здесь свои активы. У наших союзников нет причин следовать нашему примеру", – сказала помощница Трампа. Напомним, более 30 российских дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявили в администрации президента. При этом Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся публично объявленными мерами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:29
Россиянам хотят отключить газ в квартирах

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сегодня, 08:58
Как крушение Ту-154 ударит по российской экономике

Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»

сегодня, 08:45
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