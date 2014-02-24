Трамп подмочил рейтинг PornHub

26 января 2017, четверг, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Трамп подмочил рейтинг PornHub

Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub.Если верить статистике, которую публикует американскаяпресса, в субботу, 21 января количествопосетителей порноресурса в среднем по США оказалось на 8% ниже обычныхпоказателей. Как отмечают авторы исследования, падение трафика было напрямую связано с силой протестных настроенийв разных штатах.В двух крупнейших городах Вашингтоне и Нью-Йорке, где вмитингах приняли участие около полумиллиона человек, число посещений PornHubснизилось на 19%, а в Лос-Анджелесе показатели упали и того ниже – на 22%.При этом аналитики запрещенного в России ресурса отмечают, что протестные митинги повлияли на посещаемость сайта только в дневное время. Вечером, когда большая часть акций 21 января, когда большая часть акций была завершена, статистика портала пришла в норму. Отметим, что действия Дональда Трампа как президента США оказывают влияние не только на посещаемость порноресурсов, но и на Часы Судного дня. Так, из-за высказывания политика относительно ядерных вооружений и глобального потепления, ученые были вынуждены скорректировать прогноз, касающийся наступления апокалипсиса.Как писали Dni.Ru, стрелки Часов Судного дня, которые символизируют собой напряженность международных отношений и близость человечества к глобальной катастрофе, сдвинулись сразу на 30 секунд и остановились на отметке 23:57:30. По замыслу ученых, когда часы пробьют полночь, в мире наступит апокалипсис. Ближе всего к этому моменту планета находилась в разгар холодной войны – тогда на циферблат показывал 23:58:00.

СОЧИ 24