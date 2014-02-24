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Трамп подмочил рейтинг PornHub
26 января 2017, четверг, 21:44 – ИА СОЧИ-24
Если верить статистике, которую публикует американская
пресса, в субботу, 21 января количество
посетителей порноресурса в среднем по США оказалось на 8% ниже обычных
показателей. Как отмечают авторы исследования, падение трафика было напрямую связано с силой протестных настроений
в разных штатах.
В двух крупнейших городах Вашингтоне и Нью-Йорке, где в
митингах приняли участие около полумиллиона человек, число посещений PornHub
снизилось на 19%, а в Лос-Анджелесе показатели упали и того ниже – на 22%.При этом аналитики запрещенного в России ресурса отмечают, что протестные митинги повлияли на посещаемость сайта только в дневное время. Вечером, когда большая часть акций 21 января, когда большая часть акций была завершена, статистика портала пришла в норму. Отметим, что действия Дональда Трампа как президента США оказывают влияние не только на посещаемость порноресурсов, но и на Часы Судного дня. Так, из-за высказывания политика относительно ядерных вооружений и глобального потепления, ученые были вынуждены скорректировать прогноз, касающийся наступления апокалипсиса.Как писали Dni.Ru, стрелки Часов Судного дня, которые символизируют собой напряженность международных отношений и близость человечества к глобальной катастрофе, сдвинулись сразу на 30 секунд и остановились на отметке 23:57:30. По замыслу ученых, когда часы пробьют полночь, в мире наступит апокалипсис. Ближе всего к этому моменту планета находилась в разгар холодной войны – тогда на циферблат показывал 23:58:00.
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