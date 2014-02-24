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Трамп покидает Белый дом из-за сына

23 января 2017, понедельник, 08:58 – ИА СОЧИ-24

Трамп покидает Белый дом из-за сына
Трамп покидает Белый дом из-за сына
Первая леди США Меланья Трамп покидает Вашингтон и возвращается в Нью-Йорк. Причиной переезда стало начало учебной недели.
"Первая леди благодарит всех за поддержку и теплый прием в Вашингтоне. Она возвращается в Нью-Йорк в преддверии школьной недели. В ближайшие несколько недель она разделит свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком", – цитирует CNN пресс-секретаря Меланьи Трамп.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жена и десятилетний сын Бэррон вскоре присоединятся к нему в Вашингтоне. "Сразу после того, как он закончит школу", – пояснил американский лидер.Примечательно, что день отбытия Меланьи из Белого дома совпал с 12-й годовщиной свадьбы Трампов. Будут ли они отмечать этот праздник, пока не известно.Напомним, что 21 января жена миллиардера опубликовала первый твит в новом статусе. "Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", – написала она в социальной сети Twitter. Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года на курорте Палм-Бич в Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа. На церемонии присутствовали Билл и Хиллари Клинтон, певец Ашер, телеведущий Саймон Коуэлл, певец Билли Джоэл и другие. Бывший глава США Барак Обама отмечал годовщину свадьбы в ресторанах Вашингтона. Он женился 3 октября 1992 года.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:58
Трамп покидает Белый дом

Первая леди США Меланья Трамп покидает Вашингтон и на время возвращается в Нью-Йорк. Причиной переезда стало скорое начало учебной недели ее сына...»

сегодня, 08:45
Москвичам хотят запретить держать в квартире крупных собак

Московская городская дума планирует рассмотреть инициативу, которая среди прочего предполагает запрет на содержание в квартирах собак крупных пород..»

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Пользователи социальных сетей обсуждают протестные акции, которые прокатились по США в день инаугурации Дональда Трампа. На фотографиях с женского марша некоторые заметили белорусского лидера Александра Лукашенко...»

сегодня, 08:16
ЦБ лишил лицензий два крупных банка

Центральный банк России отозвал лицензии у омского кредитного банка "Сириус" и Тальменка-банка из Барнаула..»

вчера, 18:29
Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына

В Москве еж искусал ребенка и его маму..»

вчера, 18:15
Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор

Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора нефтяному магнату Бабаку Занджани. Олигарх признан виновным в растрате двух миллиардов евро...»

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