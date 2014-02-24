Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме

15 февраля 2017, среда, 08:43 – ИА СОЧИ-24



Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме

Представитель администрации американского президента Шон Спенсер заявил, что Дональд Трамп считает Крымский полуостров украинской территорией. В Киеве с радостью восприняли эту информацию.По словам Шона Спенсера, американский лидер ждет от Москвы деэскалации конфликта и возвращения незаконно присвоенной территории. "Также Трамп рассчитывает поладить с Россией", – цитирует его Reuters.В Киеве уже прокомментировали заявление Спенсера. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в соцсети Twitter одобрил позицию Дональда Трампа. "Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", – написал он.Свое мнение по этому вопросу выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может: он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону", – цитирует сенатора РИА Новости. По его словам, если бы Россия потребовала вернуть Аляску, это было бы так же невыполнимо. С точки зрения международного права и российского законодательства присоединение Крыма было полностью законным, напомнил Озеров. "Господин Трамп выдает желаемое за действительное. Он высказывает весь спектр своих пожеланий, но они очень далеки от действительности", – подчеркнул сенатор.Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников оправдал Дональда Трампа, заявив о внешнем давлении на него. "Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма", – отметил депутат. Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Идею воссоединения поддержали более 95% жителей полуострова.

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