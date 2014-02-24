Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

9 марта 2017, четверг, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты.Хантсман информацию СМИ о том, что он принял предложениепрезидента США Дональда Трампа, не комментирует. Однако близкие к немуисточники сообщают, что бывший губернатор штата Юта уже готовит документы,передает NBC News.Политический опыт у назначенца Трампа богатый. В 1992–1993годах он был послом США в Сингапуре, в 2009–2011 годах – в Китае. С 2005 по2009 год губернаторствовал в родном штате Юта. А во время президентской кампании2012 года на праймериз Республиканской партии уступил дорогу своему соратникупо вере Митту Ромни.Хантсман, как и Ромни – мормон. Богословы и религиоведыназывают "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (официальноеназвание организации мормонов) "старейшей из новых сект". В самих СШАпредставители традиционного протестантизма считают мормонизм заблуждением –объясняя это тем, что учение "святых последних дней" построено не наБиблии, а на откровениях их пророка Джозефа Смита. В России некоторыерегиональные отделения "Церкви Иисуса Христа" внесены в переченьзапрещенных организаций.Но оставим духовные аспекты богословам и вернемся к реалиямплотским. Штат Юта, фактически, вотчина церкви мормонов, а Солт-Лейк-Сити – их столица.Более того, "святые" владеют вторым по величине сектором экономикиСША: это строительные и туристические компании, острова, сети отелей, банков иавиакомпаний. Действующий президент церкви мормонов Томас Монсон – один избогатейших людей в мире.В списке самых успешных бизнесменов из числа мормонов мынаходим, кроме Митта Ромни (генерального директора компании "Бэйн Кэпитал"),и несколько человек с фамилией Хантсман. Это Джон М. Хантсман-старший – руководительВысшей власти Церкви, миллионер, основатель Huntsman Corporation. Тут же егосын Питер Хантсман – генеральный директор Huntsman Corporation. И, конечно,Джон М. Хантсман-младший. По версии журнала Time, "младший" занимает шестое место среди филантроповСША. Будучи главой семейной компании Huntsman Corporation, он занимал 677-еместо среди самых богатых людей планеты, а его доход оценивается в 1,8миллиарда долларов. То есть, господин не из рядовых членов "Церкви ИисусаХриста". В настоящее время входит в Совет директоров компаний Chevron,Caterpillar, Inc., Ford Motor Company, Hilton Worldwide Holdings Inc.Мормоны давно и прочно держат под контролем довольно крупныйкусок мировой экономики. Их структурами являются, в частности, крупнейшая вмире сеть отелей Marriott International, американская финансовая компанияAmerican Express, крупнейшая авиакомпания Европы Deutsche Lufthansa AG,аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers. В Credit Suisse, основном банкеШвейцарии, главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке– мормон Эрик Варвел. В большинстве основных банков на Wall Street – к примеру,в Goldman Sachs, ядро менеджеров составляют мормоны.Естественно, что при такой финансовой мощи "святым"необходимо иметь своих людей в политике. По всей видимости, наибольшее влияниеони имели в администрации Рональда Рейгана – мормоны занимали в ней несколькоключевых постов. Попытку занять Овальный кабинет, как уже упоминалось, онипредприняли в 2012 году – однако тогда Митт Ромни проиграл выборы Бараку Обаме.На российский рынок Huntsman Corporation вышла в 2007 году,зарегистрировав компанию Хантсман-НМГ. У компании завод в Обнинске (Калужскаяобласть) и филиальная сеть в нескольких городах России. Как сообщает РБК,выручка российской "дочки" американской корпорации в 2015 годусоставила 1,52 миллиарда рублей, чистая прибыль – 257 миллионов.Несмотря на антироссийские высказывания будущего посла,ничего угрожающего в его назначении в Москву нет, уверен президентАмериканского университета в Москве Эдуард Лозанский."Опасаться чего-либо не стоит, всё будет зависеть отего босса – Дональда Трампа. Послы сами свою политику не проводят.Действительно, Хантсман высказывался о России очень жёстко, но я бы не сталпреувеличивать исходящую от него угрозу. Скорее, угрозы представляют те люди,которые имеют некоторые собственные идеи, как проводить внешнюю политику. Такимпослом был Макфол, потому очень быстро потерял свою работу. А Хантсман —профессионал", – цитирует Лозанского Life.ru.Эксперт отметил, что сейчас в США небывалая антироссийскаяистерия. Дональд Трамп пытается ситуацию изменить, но ему пока не дают этогосделать. Все кандидатуры утверждаются сенатом, а в сенате нет ни одногочеловека, кто выступал бы за сближение с Россией, подчеркнул политолог.Предшественник Хантсмана на посту посла в России, Джон Теффт,как-то признался, что очень полюбил российскую национальную кухню – и особеннопельмени. Он даже угощал ими Викторию Нуланд, когда та приезжала в Москву.Учитывая уровень благосостояния и привычки преемника Теффта, сибирскийделикатес в посольском меню едва ли появится. Если только Хантсман не сжалитсянад коллегой и не пошлет ему сотню-другую пельменей ближайшим рейсом.

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