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Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

9 марта 2017, четверг, 14:44 – ИА СОЧИ-24

Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты.
Хантсман информацию СМИ о том, что он принял предложение
президента США Дональда Трампа, не комментирует. Однако близкие к нему
источники сообщают, что бывший губернатор штата Юта уже готовит документы,
передает NBC News.Политический опыт у назначенца Трампа богатый. В 1992–1993
годах он был послом США в Сингапуре, в 2009–2011 годах – в Китае. С 2005 по
2009 год губернаторствовал в родном штате Юта. А во время президентской кампании
2012 года на праймериз Республиканской партии уступил дорогу своему соратнику
по вере Митту Ромни.Хантсман, как и Ромни – мормон. Богословы и религиоведы
называют "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (официальное
название организации мормонов) "старейшей из новых сект". В самих США
представители традиционного протестантизма считают мормонизм заблуждением –
объясняя это тем, что учение "святых последних дней" построено не на
Библии, а на откровениях их пророка Джозефа Смита. В России некоторые
региональные отделения "Церкви Иисуса Христа" внесены в перечень
запрещенных организаций.Но оставим духовные аспекты богословам и вернемся к реалиям
плотским. Штат Юта, фактически, вотчина церкви мормонов, а Солт-Лейк-Сити – их столица.
Более того, "святые" владеют вторым по величине сектором экономики
США: это строительные и туристические компании, острова, сети отелей, банков и
авиакомпаний. Действующий президент церкви мормонов Томас Монсон – один из
богатейших людей в мире.В списке самых успешных бизнесменов из числа мормонов мы
находим, кроме Митта Ромни (генерального директора компании "Бэйн Кэпитал"),
и несколько человек с фамилией Хантсман. Это Джон М. Хантсман-старший – руководитель
Высшей власти Церкви, миллионер, основатель Huntsman Corporation. Тут же его
сын Питер Хантсман – генеральный директор Huntsman Corporation. И, конечно,
Джон М. Хантсман-младший. По версии журнала Time, "младший" занимает шестое место среди филантропов
США. Будучи главой семейной компании Huntsman Corporation, он занимал 677-е
место среди самых богатых людей планеты, а его доход оценивается в 1,8
миллиарда долларов. То есть, господин не из рядовых членов "Церкви Иисуса
Христа". В настоящее время входит в Совет директоров компаний Chevron,
Caterpillar, Inc., Ford Motor Company, Hilton Worldwide Holdings Inc.Мормоны давно и прочно держат под контролем довольно крупный
кусок мировой экономики. Их структурами являются, в частности, крупнейшая в
мире сеть отелей Marriott International, американская финансовая компания
American Express, крупнейшая авиакомпания Европы Deutsche Lufthansa AG,
аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers. В Credit Suisse, основном банке
Швейцарии, главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке
– мормон Эрик Варвел. В большинстве основных банков на Wall Street – к примеру,
в Goldman Sachs, ядро менеджеров составляют мормоны.Естественно, что при такой финансовой мощи "святым"
необходимо иметь своих людей в политике. По всей видимости, наибольшее влияние
они имели в администрации Рональда Рейгана – мормоны занимали в ней несколько
ключевых постов. Попытку занять Овальный кабинет, как уже упоминалось, они
предприняли в 2012 году – однако тогда Митт Ромни проиграл выборы Бараку Обаме.На российский рынок Huntsman Corporation вышла в 2007 году,
зарегистрировав компанию Хантсман-НМГ. У компании завод в Обнинске (Калужская
область) и филиальная сеть в нескольких городах России. Как сообщает РБК,
выручка российской "дочки" американской корпорации в 2015 году
составила 1,52 миллиарда рублей, чистая прибыль – 257 миллионов.Несмотря на антироссийские высказывания будущего посла,
ничего угрожающего в его назначении в Москву нет, уверен президент
Американского университета в Москве Эдуард Лозанский."Опасаться чего-либо не стоит, всё будет зависеть от
его босса – Дональда Трампа. Послы сами свою политику не проводят.
Действительно, Хантсман высказывался о России очень жёстко, но я бы не стал
преувеличивать исходящую от него угрозу. Скорее, угрозы представляют те люди,
которые имеют некоторые собственные идеи, как проводить внешнюю политику. Таким
послом был Макфол, потому очень быстро потерял свою работу. А Хантсман —
профессионал", – цитирует Лозанского Life.ru.Эксперт отметил, что сейчас в США небывалая антироссийская
истерия. Дональд Трамп пытается ситуацию изменить, но ему пока не дают этого
сделать. Все кандидатуры утверждаются сенатом, а в сенате нет ни одного
человека, кто выступал бы за сближение с Россией, подчеркнул политолог.Предшественник Хантсмана на посту посла в России, Джон Теффт,
как-то признался, что очень полюбил российскую национальную кухню – и особенно
пельмени. Он даже угощал ими Викторию Нуланд, когда та приезжала в Москву.
Учитывая уровень благосостояния и привычки преемника Теффта, сибирский
деликатес в посольском меню едва ли появится. Если только Хантсман не сжалится
над коллегой и не пошлет ему сотню-другую пельменей ближайшим рейсом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»

сегодня, 14:15
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сегодня, 14:01
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сегодня, 13:58
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