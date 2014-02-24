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Трамп поставил на место самоуверенного Обаму

27 декабря 2016, вторник, 08:59 – ИА СОЧИ-24

Трамп поставил на место самоуверенного Обаму
Трамп поставил на место самоуверенного Обаму
Уходящий президент США Барак Обама рассказал, что будь у него возможность баллотироваться на третий срок, то он обязательно одержал бы победу на выборах. Его преемник Дональд Трамп опроверг это самонадеянное заявление.
"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он одержал бы победу надо мной на выборах. Он должен был так сказать, но я говорю – ни за что", – написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.Судя по сообщению республиканца, он считает, что нынешний глава Белого дома сам сделал все, чтобы люди от него отвернулись. Трамп перечислил проблемные темы, из-за которых Обаме, по его мнению, больше не суждено стать народным любимчиком. К ним он отнес растущую безработицу, сомнительные успехи в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и реформу системы медицинского страхования, известную как Obamacare. С  заявлением об уверенности в победе Барак Обама выступил в интервью CNN. "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли (о толерантности, открытости и так далее. – Прим. ред.), то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", – цитирует ТАСС главу Белого дома.Он подчеркнул, что, по его мнению, большинство граждан США "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". Себя же Барак Обама, по всей видимости, считает тем, кто способен воплотить эти идеалы в жизнь.Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, оставив позади выдвинувшуюся от Демократической партии и поддерживаемую нынешним главой Белого дома Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:45
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Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением..»

сегодня, 11:43
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Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»

сегодня, 11:29
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 11:15
За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

сегодня, 10:45
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