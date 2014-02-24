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Трамп поставил условие по санкциям против России

14 января 2017, суббота, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Трамп поставил условие по санкциям против России
Трамп поставил условие по санкциям против России
Избранный президент США в своем интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal рассказал о вероятной отмене санкций против России. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона возможен в случае успешного сотрудничества двух стран в борьбе против терроризма.
По словам Трампа, первое время своего президентства он намерен сохранить на некоторый срок введенные администрацией Барака Обамы санкции. В то же время, отметил избранный президент США, введенные в конце декабря новые санкции против России за якобы ее вмешательство в американские президентские выборы могут быть вскоре отменены в случае сотрудничества Вашингтона и Москвы в борьбе с терроризмом. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", – сказал он.
Кроме того, избранный президент США рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, предположительно, последует вскоре после инаугурации Трампа. "Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает", – сказал он. Ранее предложенный Трампом на должность государственного секретаря Рекс Тиллерсон высказался о признании Крыма российской территорией. По его словам, США могут пойти на такой шаг в случае всеобъемлющего соглашения Москвы и Вашингтона по Украине, учитывающее интересы последней. "Единственный способ, при котором это возможно – это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", – сказал он. При этом эксперты отмечают, что как минимум первое время своего президентства Дональд Трамп будет вынужден действовать примерно в том же ключе, что и администрация Обамы. Как отметил политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik, у избранного президента США просто нет другого выбора, и все свои действия ему придется согласовывать с Конгрессом, где крайне сильно влияние ненавистников России. "И вряд ли они ему позволят свободно маневрировать в отношениях с Россией. Даже если бы он этого внутренне захотел, он этого делать не будет, иначе на него спустят всех собак", – сказал политолог.   Dni.Ru напоминают, что новые санкции против России были введены уходящей администрацией президента Обамы в конце декабря прошлого года. Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках во время президентской гонки в США. В ограничительный список попали ряд представителей Генштаба, Главного разведывательного управления (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и некоторые другие лица. При этом американская сторона до сих пор не предоставила доказательств своих обвинений. Кроме того, 13 января Вашингтон продлил на год санкции, введенных против России из-за ситуации на Украине. Соответствующее распоряжение Обамы было опубликовано на сайте Белого дома.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Трамп поставил условие по санкциям против России

Избранный президент США в своем интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal рассказал о вероятной отмене санкций против России. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона возможен в случае успешного сотрудничества двух стран в борьбе против терроризма...»

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Невестка президента Чили угодила в скандал

Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет в мошенничестве. Женщине грозит пять лет тюремного заключения...»

сегодня, 11:00
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу...»

вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

вчера, 21:59
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Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

вчера, 21:58
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

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вчера, 21:44
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

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