Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

11 января 2017, среда, 20:14 – ИА СОЧИ-24



Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль.Несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала свою причастность к хакерских атакам на США, новоиспеченный президент Дональд Трамп решил поверить бездоказательным докладам спецслужб и нынешней администрации во главе с Бараком Обамой. Он выразил мнение, что именно Россия стоит за кибервзломами."Что касается взлома, я думаю, это была Россия", – заявил он в ходе пресс-конференции. Трамп добавил, что необходимо также пристально следить и за другими странами, так как хакеры есть во всех государствах. Американский лидер не исключил, что среди киберагрессоров может быть и Китай.При этом Трамп добавил, что готов оказать сопротивление злоумышленникам в Сети."У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям", – уверил политик.Избранный президент США высказался и по поводу отношений с Владимиром Путиным. Он заявил, что если российский лидер питает к нему симпатию – это является плюсом. Трамп добавил, что будет проводить еще более жесткую политику по отношению к России, чем проводила бы Хиллари Клинтон.Не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это Кроме того, американский лидер высказался и о "компромате" на самого себя, который, по сообщению западных СМИ, есть у России. Политик поспешил уверить, что подобные слухи не имеют под собой никаких весомых оснований. Также Трамп поблагодарил СМИ, которые не стали распространять лживую информацию.

СОЧИ 24