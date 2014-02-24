Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выразил свое мнение относительно хакерских атак на Вашингтон. По его словам, за нападениями практически наверняка стоит Кремль. Несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала свою причастность к хакерских атакам на США, новоиспеченный президент Дональд Трамп решил поверить бездоказательным докладам спецслужб и нынешней администрации во главе с Бараком Обамой. Он выразил мнение, что именно Россия стоит за кибервзломами."Что касается взлома, я думаю, это была Россия", – заявил он в ходе пресс-конференции. Трамп добавил, что необходимо также пристально следить и за другими странами, так как хакеры есть во всех государствах. Американский лидер не исключил, что среди киберагрессоров может быть и Китай.При этом Трамп добавил, что готов оказать сопротивление злоумышленникам в Сети. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям", – уверил политик.Избранный президент США высказался и по поводу отношений с Владимиром Путиным. Он заявил, что если российский лидер питает к нему симпатию – это является плюсом. Трамп добавил, что будет проводить еще более жесткую политику по отношению к России, чем проводила бы Хиллари Клинтон.Не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это Кроме того, американский лидер высказался и о "компромате" на самого себя, который, по сообщению западных СМИ, есть у России. Политик поспешил уверить, что подобные слухи не имеют под собой никаких весомых оснований. Также Трамп поблагодарил СМИ, которые не стали распространять лживую информацию.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»