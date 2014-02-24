Трамп приготовил суровую месть для Порошенко

С приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего, грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе президента страны Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Несмотря на то, что на состоявшуюся в прошлую пятницу в Вашингтоне инаугурацию Дональда Трампа отправился весьма внушительный десант украинских политиков, найти контакт с представителями окружения нового американского лидера удалось лишь единицам, пишут СМИ. "Порошенко, по моим данным, уже подыскивают замену, проводят кастинги – но пока такого кандидата нет. Если он появится, его начнут продвигать – и это будет очевидно", – заявил в интервью "Вестям" политолог Константин Спиридонов. В то же время директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Трамп "в целом" заинтересован в переформатировании украинского руководства, поскольку политика нынешнего президента страны Петра Порошенко для него не приемлема. В то же время политолог отмечает, что вряд ли в окружении Трампа рассматривают на роль нового украинского лидера политиков из "старой когорты". "Но вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили", – отметил Бортник. По мнению экспертов, стоит дождаться формирования внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений, от чего и будет зависеть судьба нынешнего украинского лидера. Ранее американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь оказать помощь Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев работал на соперницу Трампа, выискивая компрометирующую информацию на самого кандидата от республиканцев и на членов его избирательного штаба. Однако еще до этого в Politico утверждали, что Трамп пойдет на смену власти в Киеве. Столь радикальные шаги новой американской администрации будут обусловлены как неудовлетворительными результатами правления Порошенко и его команды, так и в прошлом поддержкой главой Украины соперницы Трампа Хиллари Клинтон.
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В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
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