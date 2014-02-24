Трамп присягнул на двух Библиях

20 января 2017, пятница, 21:45 – ИА СОЧИ-24



Трамп присягнул на двух Библиях

Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США.Знаменательный для истории Америки день Дональд Трамп началс посещения церкви Святого Иоаннав Вашингтоне. Присутствие набогослужении – традиционная часть инаугурации. После этого Трамп с будущейпервой леди приехали с визитом вежливости в Белый дом, где ихвстретили уходящий президент Барак Обама с супругой. Меланья Трамп, одетая вшикарное голубое платье, вручила Мишель Обаме подарок. Судя по цветукоробки, это может быть что-то от Tiffany, предположили местные журналисты. Для супруги Барака Обамы этот жест сталнеожиданностью и пока еще действующему президенту пришлось даже ненадолгопокинуть гостей, чтобы отнести подарок внутрь резиденции.Репортеры CNN, которые вели трансляцию с лужайки у Белого дома, сравнили Меланью Трамп с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 60-х годов ХХ века. После визита куходящему президенту Трамп, его супруга и чета вице-президента Майкла Пенсанаправились на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, для принятия присяги.Первым, положа руку на Библию, присягу принес вице-президент. А Дональд Трамп принес присягу сразу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Небольшойдождь, накрапывающий в Вашингтоне немного смазал яркость происходящего, которуюТрамп раскрасил новыми красками своей инаугурационной речью.Кинув камень в огород своих предшественников, 45-йпрезидент США сказал, что 20 января 2017 года запомнится какдень, когда страной начали управлять люди. "Америка станет снова выигрывать,выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги,новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу", – декларировалТрамп с трибуны у Капитолия.Новый президент США также пообещал своему народу, что теперьмногое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. "Сегодня мы нетолько передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем властьнароду. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служитьамериканскому народу", – сказал Дональд Трамп.Не обошел он и тему терроризма, пообещавстереть это явление с лица земли за годы своего президентства. "КогдаАмерика едина, ее не остановить!" – уверенно сказал Трамп и заверил, чтоШтаты будут стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что всезащищают свои интересы. "Мы сделаем Америку снова великой!" – поставил точку в своем выступлении президент. Завершилась церемония исполнением гимна США The Star-Spangled Banner("Знамя, усыпанное звездами").За несколько часов до инаугурации Трампа уходящий президент Барак Обама по традиции оставил в верхнемящике рабочего стола в Овальном кабинете записку своему сменщику. Текст послания не раскрывается и вряд ли новый хозяин американскойадминистрации его обнародует – это глубоко личные отношения двух политиков. ПокидаяБелый дом, Обама подчеркнул, что будет скучать по нему. На своей страничке в Twitterон поблагодарил американцев и назвал служение народу большой честью. Противники Трампа не давали покоя миллиардеру и в торжественныйдень инаугурации. Около ста человек пытались блокировать в центре Вашингтона пропускнойпункт у так называемого периметра безопасности вдоль инаугурационного маршрута.Люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления.Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!", а на плакатах красовалась надпись "Лжец".За день до инаугурации Трампа в Вашингтоне и Нью-Йорке произошлистолкновения между его сторонниками и противниками. В столице США полиции пришлось вмешаться идаже применить слезоточивый газ, чтобы не допустить обострения ситуации ипредотвратить более серьезные инциденты.В Вашингтоне противники избранного президента собрались уздания Национального клуба печати, там в честь предстоящей инаугурации Трампапроходил "Бал убожеств". Мероприятие назвали в насмешку над бывшимкандидатом демократов Хиллари Клинтон, которая однажды использовала это обидноеслово по отношению к сторонникам Трампа. Когда рядом со зданием появилсячеловек с флагом, на котором был написан лозунг в поддержку Трампа,демонстранты попытались напасть на него и гнались за ним целый квартал, бросая вспину камни, пока он не добежал до Театра Уоррена, где собиралась компания егоединомышленников, собиравшихся отправиться на другое мероприятие. В родном же для Трампа Нью-Йорке около небоскреба TrumpTower на Манхэттене собрались несколько тысяч человек, среди которых были мэргорода Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актерыРоберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Все они были настроены противизбранного президента.Двукратныйобладатель "Оскара" Де Ниро выступал первым, назвав Трампа"дурным примером для всей страны и этого города". Болдуин, который вцикле передач пародирует избранного президента на телеканале NBC, крайнекритически отозвался о назначенцах в новую администрацию.Полиция не исключает, что события, предшествующие инаугурацииТрампа повторятся в крупных американских городах и в ближайшие дни. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.

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