Трамп разжаловал Россию из главных угроз

Избранный президент США Дональд Трамп исключил Россию из списка основных угроз национальной безопасности. Об этом говорится в документе, переданном членом переходной администрации на рассмотрение Пентагону. Главным направлением развития защиты нацбезопасности страны в памятке указывается борьба с "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Далее перечислены такие необходимые меры, как устранение дефицита бюджета, усиление кибербезопасности и увеличение эффективности военного ведомства.Также в документе упоминаются прошедшие военные брифинги между Пентагоном и представителями переходной администрации Трампа. В повестке таких собраний, в частности, значилось обсуждение взаимоотношений с Китаем и Северной Кореей.Однако Россия в этом документе не упоминается. Этот факт особенно интересен в контексте того, что прежде министр Военно-воздушных сил США называл нашу страну главной "экзистенциальной угрозой" для Соединенных Штатов.Между тем источник в переходной администрации заявил, что памятка не является показательным документом. Он отметил, что СМИ не стоит спекулировать на том, что все перечисленные темы якобы являются приоритетными направлениями военной политики избранного президента.Напомним, администрация действующего главы государства Барака Обамы неоднократно заявляла, что Россия представляет угрозу для нацбезопасности США. Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд ранее отметил, что Соединенные Штаты в первую очередь должны быть защищены именно от нее.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»