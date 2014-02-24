Трамп сильно напугал японцев

12 января 2017, четверг, 18:59 – ИА СОЧИ-24



Трамп сильно напугал японцев

Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание.По мнению обозревателя Виланда Вагнера, чем ближе инаугурация Трампа, тем большая паника царит в Токио. При этом японцы все еще питают надежду на то, что новоизбранный американский лидер пересмотрит свои взгляды относительно торгово-экономического сотрудничества с Азией и не выведет Вашингтон из Транстихоокеанского партнерства, договор о котором предполагает снижение таможенных барьеров, а также снятие множества препятствий на пути экономической кооперации между странами региона. Интерес Японии, отмечают в Der Spiegel, в том, что Транстихоокеанское партнерство даст экономике страны новые импульсы для роста, в том числе промышленного производства. По мнению издания, от успеха или неуспеха нового договора зависит внутриэкономическая стабильность в Японии и позиции нынешнего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который опирается на Транстихоокеанское партнерство в реализации своей Abenomics – стратегии роста. Выход США из договора крайне отрицательно скажется на темпах модернизации экономики Японии.Именно поэтому, пишет издание, в Токио растет чувство страха и неопределенности по поводу своего будущего. Ближайшие месяцы должны стать определяющими для судьбы Транстихоокеанского партнерства.Dni.Ru напоминают, что избранный президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение в страну рабочих мест из Азии, поспособствовать чему и должен отказ от Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Кроме того, республиканец пообещал сократить военное присутствие США за рубежом и сосредоточиться на внутренних проблемах.На фоне этого в декабре Соединенные Штаты заявили о готовности передать Японии территории своего бывшего военного объекта. Речь идет о северной части стратегически важного острова Окинава с расположенными там военными базами. Все необходимые для этого процедуры уже завершены, сообщили ранее официальные представители размещенного на острове американского военного контингента.

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