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Трамп случайно уличил Тимошенко во лжи
7 февраля 2017, вторник, 09:45 – ИА СОЧИ-24
"Мы не знаем достоверно о том, что там
происходит", – сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Политик отметил, что в реальной ситуации на Украине еще предстоит разобраться. В ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Донбассе обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил",
Трамп заявил, что в США не знают точно, контролируются ли Россией
силы на востоке Украины. Он снова пообещал узнать все нюансы этого вопроса, пишет газета "Известия".
Однако глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, говоря о встрече с американским
лидером, сообщила об обратном. "Президент США абсолютно
четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – заявила она в эфире телеканала ICTV.
Ранее глава компании BGR Public Relations
Джефф Бирнбаум рассказал, что Юлия Тимошенко поджидала Дональда Трампа около уборной
в надежде пожать ему руку. Эта новость стала поводом для насмешек над украинским депутатом.Интересно, согласно данным опроса "Рамблер/новости", только 6% россиян считают, что Трамп способен выступить посредником, который поспособствует достижению компромисса по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. При этом 62% респондентов уверены, что Украина для нового главы США не является приоритетным вопросом, для него важнее в настоящее время решить другие задачи и проблемы. Еще 25% опрошенных граждан заявили, что от американского лидера в данном вопросе мало что зависит. 7% граждан на заданный вопрос затруднились ответить. В опросе приняли участие порядка 15 тысяч человек.
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