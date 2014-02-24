Трамп случайно уличил Тимошенко во лжи

7 февраля 2017, вторник, 09:45 – ИА СОЧИ-24



Трамп случайно уличил Тимошенко во лжи

США не владеют полной информацией о ситуации на Украине, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Однако глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверяла, что он понимает происходящее и даже обещает поддержку."Мы не знаем достоверно о том, что тампроисходит", – сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Политик отметил, что в реальной ситуации на Украине еще предстоит разобраться. В ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Донбассе обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил",Трамп заявил, что в США не знают точно, контролируются ли Россиейсилы на востоке Украины. Он снова пообещал узнать все нюансы этого вопроса, пишет газета "Известия".Однако глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, говоря о встрече с американскимлидером, сообщила об обратном. "Президент США абсолютночетко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – заявила она в эфире телеканала ICTV.Ранее глава компании BGR Public RelationsДжефф Бирнбаум рассказал, что Юлия Тимошенко поджидала Дональда Трампа около уборнойв надежде пожать ему руку. Эта новость стала поводом для насмешек над украинским депутатом.Интересно, согласно данным опроса "Рамблер/новости", только 6% россиян считают, что Трамп способен выступить посредником, который поспособствует достижению компромисса по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. При этом 62% респондентов уверены, что Украина для нового главы США не является приоритетным вопросом, для него важнее в настоящее время решить другие задачи и проблемы. Еще 25% опрошенных граждан заявили, что от американского лидера в данном вопросе мало что зависит. 7% граждан на заданный вопрос затруднились ответить. В опросе приняли участие порядка 15 тысяч человек.

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