Трамп смешал Туска с Юнкером

16 января 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Трамп смешал Туска с Юнкером

Дональд Трамп запутался в еврочиновниках. Избранный президент США не разобрался, какую должность занимает Дональд Туск, а какую – Жан-Клод Юнкер.Интервью европейским изданиям стало поводом для насмешек надДональдом Трампом. Избранный президент США перепутал председателя ЕвросоветаДональда Туска с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером."Я поговорил с главой Европейского Союза, оченьприятный господин позвонил мне", – завил Трамп. "Господин Юнкер?",– уточнил журналист немецкого таблоида Bild. "Да, позвонил, чтобыпоздравить меня с победой на выборах", – ответил президент.Как отмечает издание, Дональд Трамп никогда не общался потелефону с главой Еврокомиссии. После выборов Туск и Юнкер поздравляли Трампа сизбранием президентом США и приглашали его на саммит ЕС-США в совместномзаявлении. Однако по телефону избранный президент говорил только с Дональдом Туском.Тезки обсудили сотрудничество по Украине. Трамп пригласил Туска в Белый домпосле инаугурации, которая состоится 20 января. Ошибка для Дональда Трампа, озабоченного возрождением былоговеличия Америки, вполне простительная. Тем более, что традиционно слабаяподготовка президентов США не только в сфере международной политики, но игеографии, стала притчей во языцех. Так что, когда в Twitter Трампапоявилась запись, заставляющая усомниться в том, что политик понимает разницумежду Германией и Францией, это не особенно удивило пользователей."Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже.Уровень террористической угрозы поднят до самого высокого уровня. В Германииабсолютный разгул преступности. Включите мозг!". Пост вызвал волну насмешек– хотя можно, конечно, предположить, что речь здесь идет о двух разныхсобытиях. Но это мелочь на фоне невежества, продемонстрированногопредшественниками Трампа. К примеру, Барак Обама даже не знает, сколько штатовв стране, которой он управлял. "Я уже побывал в 57 штатах и мне осталсяеще один, я думаю", – заявил Обама во время президентской кампании 2008года. Потом, конечно, советники сообщили ему, что штатов в Америке пятьдесят.Госсекретарь США Джон Керри во время выступления вУниверситете Вирджинии скрестил Кыргызстан с Казахстаном – и рассказал студентамо новом государстве Кырзахстан. А Джордж Буш-младший как-то выразил благодарностьпремьер-министру Австралии Джону Говарду за участие "войск Австрии" виракской войне.

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