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Трамп смешал Туска с Юнкером
16 января 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24
Интервью европейским изданиям стало поводом для насмешек над
Дональдом Трампом. Избранный президент США перепутал председателя Евросовета
Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером."Я поговорил с главой Европейского Союза, очень
приятный господин позвонил мне", – завил Трамп. "Господин Юнкер?",
– уточнил журналист немецкого таблоида Bild. "Да, позвонил, чтобы
поздравить меня с победой на выборах", – ответил президент.Как отмечает издание, Дональд Трамп никогда не общался по
телефону с главой Еврокомиссии. После выборов Туск и Юнкер поздравляли Трампа с
избранием президентом США и приглашали его на саммит ЕС-США в совместном
заявлении. Однако по телефону избранный президент говорил только с Дональдом Туском.
Тезки обсудили сотрудничество по Украине. Трамп пригласил Туска в Белый дом
после инаугурации, которая состоится 20 января. Ошибка для Дональда Трампа, озабоченного возрождением былого
величия Америки, вполне простительная. Тем более, что традиционно слабая
подготовка президентов США не только в сфере международной политики, но и
географии, стала притчей во языцех. Так что, когда в Twitter Трампа
появилась запись, заставляющая усомниться в том, что политик понимает разницу
между Германией и Францией, это не особенно удивило пользователей."Мужчина застрелен в полицейском участке в Париже.
Уровень террористической угрозы поднят до самого высокого уровня. В Германии
абсолютный разгул преступности. Включите мозг!". Пост вызвал волну насмешек
– хотя можно, конечно, предположить, что речь здесь идет о двух разных
событиях. Но это мелочь на фоне невежества, продемонстрированного
предшественниками Трампа. К примеру, Барак Обама даже не знает, сколько штатов
в стране, которой он управлял. "Я уже побывал в 57 штатах и мне остался
еще один, я думаю", – заявил Обама во время президентской кампании 2008
года. Потом, конечно, советники сообщили ему, что штатов в Америке пятьдесят.Госсекретарь США Джон Керри во время выступления в
Университете Вирджинии скрестил Кыргызстан с Казахстаном – и рассказал студентам
о новом государстве Кырзахстан. А Джордж Буш-младший как-то выразил благодарность
премьер-министру Австралии Джону Говарду за участие "войск Австрии" в
иракской войне.
Источник:
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