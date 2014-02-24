Трамп срывает важную сделку с Россией

4 марта 2017, суббота, 15:01 – ИА СОЧИ-24



Трамп срывает важную сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой.Скептицизм Трампа о заключении сделки с Россией также связанс ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношенииМосквы. В частности речь идет о министре обороны Джеймсе Мэттисе и новом советнике по нацбезопасности Герберте Макмастере.По данным Associated Press, Макмастер заявил, что Россия и Китай хотятперевернуть существующий мировой порядок.Кроме того, европейские партнеры также призывают Вашингтонне идти на преждевременные уступки Москве, отмечая, что соглашение несетбольшие риски. При этом они призывают Трампа сосредоточиться на важностиобъединения усилия США и Европы для противостояния России.Отмечается, что препятствием для сотрудничества с Россиеймогут стать сообщения о том, что Москва якобы нарушает Договор о ликвидацииракет средней и меньшей дальности. В свою очередь директор департамента повопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России МихаилУльянов заявил, что все подобные заявления носят голословный характер, передаетРИА Новости.Напомним, в конце февраля пресс-секретарь президента США ШонСпайсер анонсировал, что Дональд Трамп попытается заключить "сделку"с Россией по борьбе с терроризмом и экономике. В Кремле отмечали, что видятнекоторое совпадение интересов Москвы и Вашингтона в области борьбы с терроризмом.

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