|26 января, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Трамп толкает мир к апокалипсису
26 января 2017, четверг, 19:29 – ИА СОЧИ-24
Часы показывают сегодня 23:57:30. Они были переведены из-за недавних высказываний Дональда Трампа, которые он сделал еще до вступления в должность президента США.
Во время
своей предвыборной кампании миллиардер заявил, что США должны усилить свой
ядерный арсенал. Он также не исключал нанесения Штатами превентивного ядерного
удара по террористам.Кроме того, Трамп выступает против концепции глобального
потепления. Когда-то, еще до выдвижения в президенты, он заявил, что эту теорию
придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность
конкурентоспособности.Часы Судного дня – проект сотрудников журнала Bulletin of
Atomic Scientists, существующий с 1947 года. Его авторами стали разработчики первой
американской атомной бомбы. С тех пор на обложке журнала периодически публикуется
изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся
до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в
развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного
катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров
журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18
лауреатов Нобелевской премии. На сегодняшнее решение передвинуть стрелки
повлияли не только заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и
климатических изменениях, но и рост националистических настроений в мире.В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня передвигали в
2015 году – сразу на две минуты вперед. Тогда причиной перевода стали отсутствие
прогресса в сокращении ядерных арсеналов и угрозы, связанные с катастрофическим
изменением климата.
В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания
водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе этого времени к полуночи стрелки
никогда не подходили.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.