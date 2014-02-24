Трамп толкает мир к апокалипсису

26 января 2017, четверг, 19:29 – ИА СОЧИ-24



Трамп толкает мир к апокалипсису

Стрелки гипотетических Часов Судного дня сегодня были переведены на 30 секунд вперед. По мнению авторов проекта, мир стал еще на шаг ближе к глобальной катастрофе.Часы показывают сегодня 23:57:30. Они были переведены из-за недавних высказываний Дональда Трампа, которые он сделал еще до вступления в должность президента США.Во времясвоей предвыборной кампании миллиардер заявил, что США должны усилить свойядерный арсенал. Он также не исключал нанесения Штатами превентивного ядерногоудара по террористам.Кроме того, Трамп выступает против концепции глобальногопотепления. Когда-то, еще до выдвижения в президенты, он заявил, что эту теориюпридумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленностьконкурентоспособности.Часы Судного дня – проект сотрудников журнала Bulletin ofAtomic Scientists, существующий с 1947 года. Его авторами стали разработчики первойамериканской атомной бомбы. С тех пор на обложке журнала периодически публикуетсяизображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшеесядо полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс вразвитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерногокатаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоровжурнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18лауреатов Нобелевской премии. На сегодняшнее решение передвинуть стрелкиповлияли не только заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии иклиматических изменениях, но и рост националистических настроений в мире.В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня передвигали в2015 году – сразу на две минуты вперед. Тогда причиной перевода стали отсутствиепрогресса в сокращении ядерных арсеналов и угрозы, связанные с катастрофическимизменением климата.В 1953 году, когда Советский Союз провел испытанияводородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе этого времени к полуночи стрелкиникогда не подходили.

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