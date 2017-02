Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

14 февраля 2017, вторник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal.По мнению издания, позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке сейчас довольно слабы. Во многом это является причиной резкого усиления Ирана, который смог стать ключевой региональной державой после снятия санкций прежней американской администрацией Барака Обамы. Новый же глава Белого дома наоборот намерен вести гораздо более жесткую политику по отношению к Тегерану, о чем он неоднократно заявлял еще во время предвыборной кампании. Поэтому, утверждает газета, если Вашингтон хочет заключить сделку с Москвой, то Трампу нужно убедить президента России Владимира Путина отвернуться от Ирана. Сделать это, уверяют в The Wall Street Journal, будет весьма непросто. Помимо того, что Россия и Иран помогают сирийской армии в борьбе против боевиков, интересы Москвы и Тегерана совпадают в области ядерной энергетики."Как же тогда Россия и США могут сотрудничать на Ближнем Востоке?" – задается вопросом газета. Несмотря на то, что связи двух стран сейчас достаточно прочны, слишкомсильный Иран может угрожать влиянию Москвы на Ближнем Востоке,утверждает издание.В The Wall Street Journal полагают, что Вашингтон может предложить Москве совместное господство в регионе за счет двухсторонних усилий по ослаблению Ирана. А это, в свою очередь, возможно через государственный переворот в этой стране и приход к власти более благосклонных к США сил, считает издание. Ранее во вторник, 14 февраля, сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин отменил свою поездку в Иран. Согласно официальным данным, поездка не состоится по техническим причинам, однако некоторые российские СМИ со ссылкой на авторитетные источники заявили, что вина за срыв визита лежит на Тегеране, представители которого преждевременно рассекретили информацию о визите вице-премьера.

