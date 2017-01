Трамп выгоняет чернокожих из Белого дома

В администрации нового президента США Дональда Трампа будет самое большое количество белых мужчин со времен Рональда Рейгана. Об этом сообщает влиятельная американская газета The New York Times со ссылкой на окружение нового главы государства.В кабинет Дональда Трампа войдет рекордное число белых мужчин – 17 человек из 22. При этом стоит отметить, что при последних нескольких администрациях их было меньшинство, пишет The New York Times. По подсчетам издания, в кабинете Билла Клинтона их насчитывалось 10, Джорджа Буша-младшего – 11, а в администрации теперь уже бывшего президента США Барака Обамы и того меньше – всего лишь восемь. Оппоненты неоднократно обвиняли нынешнего главу Белого дома в расизме. При этом во время предвыборной кампании избирательный штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон во многом рассчитывал в своем противостоянии с кандидатом от республиканцев именно на чернокожее население страны.После победы Трампа на выборах в некоторых городах прошли стихийные акции протеста, в которых в том числе участвовали представители местного чернокожего населения, недовольного поражением кандидата от демократов. При этом в Чикаго произошел вопиющий случай, когда белый мужчина был избит молодыми людьми с темным цветом кожи. Судя по видеозаписи, телесные повреждения были нанесены ему за поддержку Трампа на выборах.

