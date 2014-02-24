Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра

31 января 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра

Американский лидер уволил временного главу Минюста и генпрокурора США Салли Йейтс. Причиной такого решения стало несогласие чиновницы с указом главы государства о иммиграции.Салли Йейтс, получившая пост во времена президентства Барака Обамы, должна была исполнять обязанности до назначения нового руководителя. Однако 30 января генпрокурор "бросила вызов Белому дому и заявила, что отказывается поддерживать новые ограничения на въезд в страну для граждан семи стран, большинство которых являются мусульманами", сообщает Reuters. Ее место займет окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.В администрации нового американского лидера подчеркнули, что Йейтс "предала Министерство юстиции, отказавшись обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов". Она занимала "слабую позицию" в вопросе о границах и нелегальной иммиграции, добавили в пресс-службе. Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию США обладателям грин-карт – гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Комментируя свое решение, президент Америки заявил, что оно направлено против террористов. Въезд в страну будет разрешен сразу после принятия достаточных мер безопасности, заверил политик.

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