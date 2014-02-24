

Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео сегодня, 21:31 Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

В элитной московской школе разразился секс-скандал сегодня, 21:29 Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах. По соответствующему сообщению СМИ Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку...»

В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика сегодня, 21:14 Поисковые отряды "Память" и "Новгородец" нашли в болоте у деревне Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области место падения штурмовика Ил-2, передает Flashnord..»

Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства сегодня, 21:01 В свой первый рабочий понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от обязательств по созданию Транстихоокеанского партнерства, передает ТАСС..»