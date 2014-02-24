Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства
23 января 2017, понедельник, 21:01 – ИА СОЧИ-24
Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства
В свой первый рабочий понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от обязательств по созданию Транстихоокеанского партнерства, передает ТАСС. Торговый договор предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свое решение новый глава Белого дома охарактеризовал как "замечательную вещь для американских трудящихся".
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»