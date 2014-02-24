Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

3 марта 2017, пятница, 13:00 – ИА СОЧИ-24



Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров.По его мнению, как в Европе, так и в США прекрасно знают о колоссальной коррупции на Украине и понимают, что большая часть выделенных средств пойдет не по назначению, а в карманы руководителей страны. "Так что Украине сегодня рассчитывать на ту помощь, которая была при Бараке Обаме, просто уже нереально", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.Гончаров считает, что Киев не сможет дальше прикрываться войной в Донбассе, чтобы требовать увеличения финансирования своих нужд. "Ну, еще раз она пойдет в наступление, захватит еще какой-нибудь кусочек земли… Все прекрасно осознают, что если Украина не поймет, куда она залезла, вполне возможно в будущем признание ДНР и ЛНР. А это будет уже совсем другой переговорный процесс", – уверен аналитик.По мнению руководителя "Альфы", Трамп не будет поставлять летальное оружие Киеву даже несмотря на настойчивую просьбу сенатора Джона Маккейна, считающегося лидером вашингтонских "ястребов". "На сегодняшний момент, я думаю, что Трамп будет резко менять отношение к Украине", – констатировал Гончаров.Ранее в Вашингтоне предложили более чем вдвое сократить объем военной помощи Киеву. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты конгресса США по ассигнованиям, Украине предлагают выделить 150 миллионов долларов на помощь армии. И это притом что еще в декабре прошлого года Сенат одобрил выделение стране 350 миллионов долларов. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новый глава Белого дома готовит масштабную проверку использования выделенных режиму Порошенко средств за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, ее результаты могут оказаться совсем не приятными для Киева и прежде всего для самого украинского лидера. Аналитики газеты уверены, что все дело в тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению. "В случае если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя, что президент США может потребовать от Порошенко возврата ранее выделенных Киеву финансовых средств.

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