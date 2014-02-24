Трамп заморозил денежный перевод Обамы

26 января 2017, четверг, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Трамп заморозил денежный перевод Обамы

Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп.Средства не могут быть перечислены в обозримом будущем,заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле представители США. Об этомсообщил изданию The Times of Israel высокопоставленный источник в палестинскойадминистрации. Обама давно настаивал на оказании финансовойпомощи палестинцам по линии Агентства США по международному развитию (USAID).По замыслу бывшего главы Белого дома, деньги должны были пойти на политическиереформы и изменения в системе безопасности, а также помочь становлениюгосударственности.В 2016 году Палестинская автономия получила от США 250 миллионовдолларов. Эта финансовая помощь была одобрена конгрессом. Однако следующий перевод – в 221 миллион – американские законодатели не одобрили. Тем не менее администрацияОбамы проигнорировала неофициальное правило получения согласия от конгресса.Аппарат президента уведомил о своих шагах конгрессменов утром 20 января, за несколько часов до официального вступления Дональда Трампав должность главы государства. Уходящий лидер о столь крупной трате, способной сноваосложнить отношения США и Израиля, стыдливо умолчал.Кроме того, администрация Обамы выделила шесть миллионовдолларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе четыре миллиона – напрограммы в области изменения климата, 1,25 миллиона – на нужды организаций подэгидой ООН, 1,05 миллиона – на финансирование деятельности специальногопредставителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюропо Южной и Центральной Азии. Эксперты предупреждали, что реакция конгресса и главы государствабудет негативной. В то же время Трамп пообещал исправить ситуацию. 45-йамериканский президент уже пригласил израильского премьер-министра БиньяминаНетаньяху в США, а также поддержал перенос американского посольства в Израилеиз Тель-Авива в Иерусалим.

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