Трамп занялся шантажом

26 января 2017, четверг, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Трамп занялся шантажом

Президент Америки Дональд Трамп планирует подписать ряд указов, которые повлекут потерю лидерства страны в ООН и других международных организациях. Во избежание этого остальные государства-участники должны выполнить его условия.Первый документ называется "Проверка и сокращение спонсирования международных организаций Соединенными Штатами", сообщает New York Times. Он предполагает ограничение денежных вливаний в учреждения Организации Объединенных Наций и других корпораций, не отвечающих ряду критериев.Будет остановлено финансирование обществ, предоставляющих полноправное членство Палестинской национальной администрации или Организации освобождения Палестины. Также в список вошли объединения, поддерживающие отмену санкций в отношении Ирана и КНДР.Согласно распоряжению Дональда Трампа, субсидий лишатся организации, "находящиеся под контролем или сильным влиянием спонсора терроризма", а также обвиняемые в нарушении прав человека. Таким образом, размер вложений сократится по меньшей мере на 40%.Проект указа под названием "Мораторий на новые многосторонние соглашения" предусматривает пересмотр целесообразности действующих договоров с несколькими государствами, если они "напрямую не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией и мировой торговлей". Под его действие могут попасть ряд экологических международных соглашений. Напомним, что в декабре 2016 года тогда еще представитель Америки при ООН Саманта Пауэр заявила, что при сокращении финансирования страна потеряет лидерство в организации. "Единственными, кто извлечет из этого пользу, будут такие страны, как Китай или Россия", – отметила она.

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