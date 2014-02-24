Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

26 января 2017, четверг, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены

Затраты на строительство стены на мексиканско-американской границе возьмет на себя Мехико, уверен Дональд Трамп. В конгрессе США подтвердили: у Америки есть способы заставить Мексику платить.Конгресс США начнет рассматривать вопрос о выделении средствна строительство ограждения на границе с Мексикой не раньше весны, заявил журналистамчлен палаты представителей Крис Коллинс. Такой информацией он поделился послевстречи со спикером нижней палаты конгресса Полом Райаном и лидеромреспубликанцев в сенате Митчем Макконнеллом.Пол Райан, в свою очередь, рассказал, что изначально именноСША будут платить за стену, но затем свой вклад сделает и Мексика. По его словам, у Соединенных Штатов "есть много способов заставить Мексикупоучаствовать в этом". Конгрессмен отметил, что республиканцы в целомразделяют идею президента Дональда Трампа о том, что США следует усилитьбезопасность на границе. По его данным, примерная стоимость проекта – от 8 до14 миллиардов долларов.25 января президент США подписал указ, согласно которомуподготовка к строительству стены должна быть завершена в течение 180дней. Трамп подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этойтемы с властями Мексики. При этом американский лидер отметил, что не можетждать окончания переговоров, поэтому намерен начать возведение сооружения – показа счет американских налогоплательщиков. Но Мексика эти затраты возместит. "Этобудет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", —сказал Трамп в интервью телеканалу АВС. Строительство пограничной стены – один из пунктовпредвыборной кампании Дональда Трампа. Президент считает, что такой барьерпоможет предотвратить въезд нелегалов в США. Трамп обещал потребовать отМексики до десяти миллиардов долларов, отметив, что ему как бизнесмену будет несложно заключить эту сделку из-за торгового дисбаланса между странами.Президент Мексики Энрике Пенья Ньето неоднократно заявлял,что его страна платить за строительство стены не намерена. Тем не менее после заявленийТрампа он не отменил намеченный на 31 января официальный визит в США.

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