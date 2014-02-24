Трамп заставит наглого Порошенко вернуть деньги

26 января 2017, четверг, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Трамп заставит наглого Порошенко вернуть деньги

Президент США Дональд Трамп готовится провести ревизию финансовых средств, выделенных Вашингтоном в качестве помощи Киеву. Соответствующая информация опубликована американским изданием RealClearDefense в материале под заголовком "Проблема Украины – сама Украина".По мнению аналитиков издания, новый глава Соединенных Штатов уже в ближайшее время намерен сделать первые шаги на украинском внешнеполитическом направлении. Как сообщает RealClearDefense, это будет тотальная проверка выделенных Киеву прежней американской администрацией средств. Окружение Трампа намерено проверить, на что предназначались деньги и на какие цели в реальности были направлены. При этом в издании отмечают, что результаты ревизии могут оказаться довольно неприятными для президента Украины Петра Порошенко. Все дело, по мнению RealClearDefense, в плохой организации власти и чиновничьего аппарата в стране, а также тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению."В случае если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет издание. При этом вRealClearDefense не исключают, что новая администрация США потребует от Киева возврата выделенных средств.Ранее СМИ писали, что с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе главы государства Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Среди причин называются общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что украинский президент во время предвыборной кампании в США принял сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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