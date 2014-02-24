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Трамп ждет прибавления в семействе
20 марта 2017, понедельник, 20:45 – ИА СОЧИ-24
В империи Трампа ожидается рождение нового наследника. Младший сын американского лидера от брака
с Иваной Трамп 33-летний Эрик сообщил, что они с супругой Ларой ждут первенца.
До появления на свет
малыша осталось полгода. Радостной новостью Эрик Трамп поделился в своем Twitter. "Очень рады сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год.
Мы благословлены!" -
написал сын президента США.Пользователи отреагировали на сообщение поздравлениями супругам. Некоторые из них посоветовали паре не останавливаться на одном ребенке.
Отметим,
в настоящее время у Дональда Трампа есть восемь внуков. Старший сын главы
государства Данальд Трамп-младший с женой Ванессой воспитывают дочек Кей
Мэдисон и Хлою Софию, а также сыновей Дональда Джона, Тристана Милоса и Спенсера
Фредерика.
У дочери
президента США Иванки с супругом Джаредом трое детей. Это дочь Арабелла Роуз и
сыновья Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.
Как писали Dni.ru, 5-летний внук Дональда Трампа Тристан сломал 19 марта ногу.
Мальчика доставили в больницу Аспена (Колорадо). ЧП произошло, когда
малыш катался на лыжах. На горнолыжный курорт Тристан поехал вместе со своими
родителями, а также семьей дочери президента США – Иванки.
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