Трампа достали через жену-славянку

20 февраля 2017, понедельник, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Трампа достали через жену-славянку

Власти Черногории продолжают расследовать дело о попытке госпереворота, к которому причастны некие "российские государственные органы". За информационными вбросами последовали официальные заявления прокуратуры. Черногорская оппозиция тем временем заявляет, что весь так называемый путч – всего лишь инсценировка. Эксперты предположили, что целью этой шумихи стала первая леди США Меланья Трамп.Место на скамье подсудимых приготовлено для 25 человек.Обвинительное заключение обещают подготовить до 15 апреля. Все эти данныесообщил прессе специальный прокурор Черногории Миливое Катнич. Он теперь, оказывается, "знает", что готовила переворот Россия."За этими событиями стоят националистические структурыв России. Но сейчас мы знаем, что в них были включены и российскиегосударственные органы. От российских государственных органов зависит проверкана предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано",– заявил Катнич. Информация интересная – особенно учитывая, что совсемнедавно та же прокуратура заявила: она не нашла доказательств причастностивластей России к этим событиям. А сейчас внезапно выяснилось, что во главегруппы, якобы планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановичаи предотвращение вступления страны в НАТО, стоял россиянин Эдуард Широков, чьянастоящая фамилия Шишмаков. По словам Катнича, в 2014 году Шишмаков былзаместителем военного атташе в Польше, но Варшава выдворила его из-за шпионажа.Шум вокруг "попытки госпереворота" поднялся еще доосенних выборов в Черногории. Вкратце история такова: якобы пророссийские (илироссийские?) диверсанты пытались привести к власти черногорских оппозиционеров,которые выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Витоге главными обвиняемыми стали лидеры объединенной оппозиции"Демократический фронт" парламентарии Андрия Мандич и Милан Кнежевич.В действительности, все это было инсценировкой, заявил АндрияМандич. "Думаю, что на самом деле в Черногории 16 октября не было никакогогоспереворота. Лучшим свидетельством этому является тот факт, что в Черногориив этот день не разбито ни одного оконного стекла, не пролита ни одна слеза, неговоря уже о капли крови. В Черногории в этот день на улицах не было никакихвооруженных людей, организованных формирований, кроме одного – а именно полицииЧерногории и главного специального прокурора Миливое Катнича", – цитируетМандича РИА Новости. По словам оппозиционера, спецслужбы во главе с прокурором"исполняли инсценировку, которая транслировалась в прямом эфире телевидениякак предполагаемое предотвращение госпереворота в день выборов". А все такназываемые свидетели событий – непорядочные люди, нанятые, чтобырассказывать эту историю и представлять себя как часть организованнойпреступной группы.Второе дыхание история обрела с подачи неугомонныхбританских СМИ. Масла в огонь потухшего скандала решил подлить таблоид SundayTelegraph. Издание не только вновь рассказало подзабытую историю, но и привелов качестве подтверждения авторитетное мнение "анонимного источника вправительстве Великобритании". И тут же последовало выступлениечерногорского прокурора. Вот как совпало-то.И еще совершенно случайное совпадение: статья в британскомтаблоиде появилась после сообщений о положительных результатах встречи глав дипломатическихведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Да еще американскийвице-президент Майк Пенс заявил о настрое президента Дональда Трампа наулучшение отношений с Россией.Цепь таких "случайных" событий наводит наследующие мысли. Во-первых, Лондону, как и раньше, вовсе не нравится идеявозможного сближения позиций Вашингтона и Москвы (хоть бы и в отдельных сферах).Во-вторых, по меньшей мере половина населения Черногории против вступлениястраны в НАТО – а "вступить" ее нужно, чтобы дожать сомневающиесявласти Сербии. И вот попытка убить двух зайцев одним выстрелом: не тольконастроить черногорскую общественность против России, но и убедить ДональдаТрампа, что Москва представляет угрозу для Балкан. И помочь в этом, в соответствиис хитрым планом, должна супруга президента США, считает эксперт Центравоенно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. "Ясно, что Великобритания действует исходя из своегополитического вектора, которого она придерживается уже не одно столетие. Онипытаются информационными способами воздействовать не только на Трампа, но и наего жену, которая долгое время жила в Черногории. Джуканович, возможно,пытается создать видимость в глазах Меланьи Трамп, что Россия – врагЧерногории. Трамп ведь заявлял, что США совершали преступление, когда бомбилиЮгославию. Это мнение, видимо, возникло не без влияния жены", – приводитслова Александрова издание "Свободная пресса".Эксперт напомнил, что премьер-министр Джуканович велоткровенно прозападный и даже антисербский курс. Он, делая все для вступленияЧерногории в НАТО, выступал на стороне сил, которые пытаются окружить Сербию. Иэто очень напоминает методы президента Украины Петра Порошенко, которыйдействует в интересах сил, пытающихся разделить один народ, – притом что сербыи черногорцы близки так же, как русские и украинцы.

СОЧИ 24