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Трампа постигло первое разочарование

8 февраля 2017, среда, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Трампа постигло первое разочарование
Трампа постигло первое разочарование
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям.
Помимо должности пресс-секретаря администрации президента, Шон Спайсер занимает пост директора по коммуникациям, сообщает CNN. Традиционно на эти позиции назначаются два разных человека.Отметим, что Спайсер долгое время был членом Республиканской партии. За его назначение ратовал коллега по фракции, глава аппарата сотрудников Белого дома Ринс Прибас."Прибас выбрал Спайсера, пойдя против интуиции Трампа", – заявил близкий к структуре источник. По его словам, американский лидер каждый день жалеет об этом выборе.Отработав две недели, Спайсер так и не сумел наладить отношения с журналистами, а однажды вовсе покинул брифинг-зал, отказавшись отвечать на вопросы представителей СМИ. Впрочем, Трамп заявил о стопроцентной поддержке деятельности пресс-секретаря. Изначально на должность директора по коммуникациям рассматривалась кандидатура Джеймса Миллера, представлявшего Дональда Трампа. Однако он отверг предложение, аргументировав это желанием больше времени проводить с семьей.Пост пресс-секретаря администрации президента Спайсер тоже занял не сразу. В первую очередь его предложили советнику республиканца Келлиэнн Конуэй, которая тоже ответила отказом. Напомним, что между американским лидером и CNN идет информационная война. Трамп осуждает телеканал, называя распространяемые им сведения лживыми новостями. В свою очередь
CNN
регулярно критикует деятельность главы государства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Трампа постигло первое разочарование

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сегодня, 08:14
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