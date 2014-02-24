Трампа уличили в связях с московскими путанами

Очередной скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. По данным американских СМИ, у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время визита в Москву в 2013 году. Согласно информации, опубликованной интернет-порталом BuzzFeed, четыре года назад Дональд Трамп приезжал в российскую столицу и жил в отеле Ritz Carlton, где развлекался с путанами. Ранее в том же номере останавливался президент США Барак Обама. Как утверждает издание, во время визита республиканца спецслужбы установили в его номере микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат. В статье говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента. "Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – отмечает автор заметки. Избранный президент США опроверг эту информацию в своем Twitter. "Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!" – написал он в микроблоге. Трампа поддержал и публикующий секретные сведения портал WikiLeaks. Там отметили, что распространенные данные недостоверны. "35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", – сообщается в Twitter.
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Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
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