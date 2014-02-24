Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
19 января 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24
Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
Спецслужбы США продолжают расследовать возможные способы влияния России на исход избирательной кампании Дональда Трампа. Согласно последним данным ведомства, деньги в поддержку республиканца хакеры могли перевести через пенсионную систему. В работе неофициальной межведомственной рабочей группы задействованы не только ФБР, но также ЦРУ, Агентство национальной безопасности, а также Министерства юстиции и финансов. Ведомства предполагают, что избирательная кампания Дональда Трампа финансировалась из России с помощью хакеров. В ходе расследования спецслужбы пришли к выводу, что деньги могли быть переведены через систему, осуществляющую выплаты пенсионерам с российским гражданством, проживающим в США, пишет Lenta.ru. Они предполагают, что эти деньги могли получить хакеры, взломавшие электронную почту демократической партии. Или же, их получили некие посредники, которые позже заплатили программистам за взлом данных конкурентов Трампа. Отметим, что после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах, спецслужбы США начали распространять информацию о возможной связи республиканца с Россией. Так, недавно в СМИ был опубликован так называемый "секретный доклад", в котором якобы раскрывались рычаги давления, используемые Кремлем в отношении миллиардера.Согласно этому документу, в 2012 году во время визита в Москву, Трамп пользовался услугами проституток. При этом, российские спецслужбы сняли его сексуальные развлечения на камеру, чтобы иметь повод для шантажа. Позже автор, распространивший эту информацию, признался в ее абсолютной недостоверности.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»