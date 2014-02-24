Трампу понравилось рождественское послание Путина

23 декабря 2016, пятница, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Трампу понравилось рождественское послание Путина

Избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от российского лидера Владимира Путина. В штабе Трампа сообщили, что послание было получено еще 15 декабря.В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то,что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничествона международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма,распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой иВашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасностисовременного мира.Помощники избранного президента так прокомментировали текстпослания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны".Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направиламериканскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в которомвыразил надежду на улучшение отношений двух стран, сообщает Life.ru."Путин действительно отправил Трампу поздравительноепослание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президенттакже выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", – сказалДмитрий Песков.Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков,инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардерамногие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США.Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений сМосквой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа ибывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отменусанкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи встолице с представителями отечественного и американского бизнеса.Кроме того, на этой неделе влиятельное американскоеконсалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило,что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.

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