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Трампу понравилось рождественское послание Путина
23 декабря 2016, пятница, 20:59 – ИА СОЧИ-24
В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то,
что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничество
на международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма,
распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой и
Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности
современного мира.
Помощники избранного президента так прокомментировали текст
послания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны".
Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направил
американскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в котором
выразил надежду на улучшение отношений двух стран, сообщает Life.ru.
"Путин действительно отправил Трампу поздравительное
послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент
также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", – сказал
Дмитрий Песков.
Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8
ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков,
инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардера
многие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США.
Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений с
Москвой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.
В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа и
бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отмену
санкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи в
столице с представителями отечественного и американского бизнеса.
Кроме того, на этой неделе влиятельное американское
консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило,
что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.
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