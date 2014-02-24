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Трампу понравилось рождественское послание Путина

23 декабря 2016, пятница, 20:59 – ИА СОЧИ-24

Трампу понравилось рождественское послание Путина
Трампу понравилось рождественское послание Путина
Избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от российского лидера Владимира Путина. В штабе Трампа сообщили, что послание было получено еще 15 декабря.
В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то,
что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничество
на международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма,
распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой и
Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности
современного мира.
Помощники избранного президента так прокомментировали текст
послания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны".
Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направил
американскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в котором
выразил надежду на улучшение отношений двух стран, сообщает Life.ru.
"Путин действительно отправил Трампу поздравительное
послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент
также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", – сказал
Дмитрий Песков.
Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8
ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков,
инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардера
многие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США.
Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений с
Москвой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.


В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа и
бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отмену
санкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи в
столице с представителями отечественного и американского бизнеса.
Кроме того, на этой неделе влиятельное американское
консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило,
что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:59
В семье Елизаветы II случилось несчастье

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы...»

сегодня, 17:44
Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

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сегодня, 17:15
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