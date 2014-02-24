Трампу припомнили его заявления о Путине

22 марта 2017, среда, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Трампу припомнили его заявления о Путине

Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания".Хронология высказываний Дональда Трампа выстроена от июня 2013 года, когда в Москве прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная". С того момента бизнесмен как минимум девять раз намекал на личный контакт с Владимиром Путиным, передает CNN."Как вы думаете, приедет ли Путин в ноябре на конкурс "Мисс Вселенная" в Москве? И если да, то станет ли он моим новым лучшим другом?" – написал в 2013 году в своем аккаунте в социальной сети Twitter Дональд Трамп.Однако в период предвыборной гонки в 2016 году кандидат от Республиканской партии резко изменил риторику. "Я никогда не встречал Путина", – заявил он на июльской пресс-конференции. "Я не знаю, каков Путин. Однажды он сказал про меня замечательную вещь, он назвал меня гениальным. На этом все закончилось", – сказал бизнесмен.Издание опубликовало 80 высказываний Дональда Трампа о России и ее президенте. В частности, в 2014 году миллиардер неоднократно упоминал, что контактировал с президентом на конкурсе красоты. "Он был максимально приятным в общении. Он был очень милым и все такое", – сообщил бизнесмен в апреле 2014-го. В том же году Трамп заявил, что Америка "определенно должна ввести санкции против России" за "аннексию" Крыма. А уже в 2015-м рассказывал журналистам о "замечательных" отношениях с российским президентом. Он подчеркивал, что Владимир Путин руководит Россией лучше, чем Барак Обама – США. Однако позднее бизнесмен обвинил российского лидера в том, что он "совершенно не уважает" американское правительство. Напомним, 12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп впервые встретятся на саммите G20 в июле. При этом представитель главы государства не исключил, что лидеры двух стран могут увидеться и "на более раннем саммите".

СОЧИ 24