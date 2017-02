Трампу пришлось оправдываться перед возмущенной Швецией

Президент США Дональд Трамп объяснил свое высказывание о крупном происшествии в Швеции. По его словам, он имел в виду инцидент "между иммигрантами и шведами".Глава США Дональд Трамп оправдался перед изумленными жителями Швеции в социальной сети Twitter. Он отметил, что узнал об инциденте из новостного сюжета на телеканале Fox News.Ранее Трамп в контексте разговора о терактах в Европе указал на неочевидное происшествие. "Швеция! Сложно в это поверить. Швеция впустила множество мигрантов. У нее появились проблемы, которые прежде казались невозможными!" – цитирует политика Reuters.Однако шведы никакого теракта в своей стране не заметили. Более того, представитель МИДа Катарина Аксельссон попросила у американского президентаразъяснений. "Мы требуем внести ясность, о чем именно идет речь. Мы не знаем, что он подразумевал", – цитирует ее шведское информационное агентство ТТ. Слова президента США стали поводом для шуток в соцсетях. "Что он курит? Вопросов становится все больше", – написал экс-глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт. Трамп начал оправдываться, но только больше насмешил шведов. Watch the latest video at video.foxnews.comОсновная претензия пользователей Twitter к американскому лидеру состоит в том, что он получает информацию о происходящем в мире не от советников и спецслужб, а от телеканала Fox News, который считается не самым авторитетным источником. "Вы сочинили историю о террористической атаке в Швеции, но при этом у Вас хватает совести называть СМИ фальшивыми новостями? Ясно", – прокомментировал один из шутников. Watch the latest video at video.foxnews.comДобавим, что президент Америки неоднократно критикует прессу за распространение непроверенных сведений. Например, 11 января Трамп назвал издание BuzzFeed кучей мусора. По словам политика, каждое утро он начинает с мониторинга СМИ и поиска фальшивых новостей.

