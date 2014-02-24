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Транссексуала выгнали из тюрьмы из-за близости с сокамерницами
6 февраля 2017, понедельник, 14:30 – ИА СОЧИ-24
Шотландец
Пэрис Грин, осужденный за жестокое убийство и пытки, отбывал тюремное заключение в женском исправительном заведении.
Несмотря на то, что по документам он является мужчиной, выглядит он как женщина.
По информации Daily Mail, прежде чем попасть на скамью подсудимых, Пэрис принимал специальные гормоны и готовился к операции по смене пола.Ущемлять в правах транссексуала не стали. После вынесения обвинительного приговора Пэриса Грина отправили в женскую колонию особого режима. Он был помещен туда по ходатайству правозащитников
в виде особого исключения.Национальная служба здравоохранения Великобритании даже согласилась оплатить для осужденного проведение операции по смене пола. Но это произошло бы лишь в случае, если поведение Грина было бы безупречным.Однако претензии у тюремных надзирателей к трансгендеру возникли спустя пять недель его пребывания в женской колонии. Выяснилось, что Грин регулярно вступал в интимную связь со своими сокамерницами.В итоге руководство женской колонии приняло решение перевести транссексуала в мужскую тюрьму в соседнем округе. По информации британских СМИ, проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.Ранее сообщалось, что в Японии 26-летний священнослужитель Кодо Нисимура придерживается буддийских канонов и в то же время примеряет на себя роль визажиста. Как писали Dni.Ru, молодой человек участвует в модных показах и предлагает женщинам-трансгендерам бесплатные уроки макияжа.
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