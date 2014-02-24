Транссексуала выгнали из тюрьмы из-за близости с сокамерницами

6 февраля 2017, понедельник, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Транссексуала выгнали из тюрьмы из-за близости с сокамерницами

Оглушительный скандал разразился в женской колонии особого режима, расположенной в столице Шотландии Эдинбурге. Транссексуал, который отбывал наказание среди женщин и готовился к смене пола, неожиданно вспомнил о том, что он родился мужчиной.ШотландецПэрис Грин, осужденный за жестокое убийство и пытки, отбывал тюремное заключение в женском исправительном заведении.Несмотря на то, что по документам он является мужчиной, выглядит он как женщина.По информации Daily Mail, прежде чем попасть на скамью подсудимых, Пэрис принимал специальные гормоны и готовился к операции по смене пола.Ущемлять в правах транссексуала не стали. После вынесения обвинительного приговора Пэриса Грина отправили в женскую колонию особого режима. Он был помещен туда по ходатайству правозащитниковв виде особого исключения.Национальная служба здравоохранения Великобритании даже согласилась оплатить для осужденного проведение операции по смене пола. Но это произошло бы лишь в случае, если поведение Грина было бы безупречным.Однако претензии у тюремных надзирателей к трансгендеру возникли спустя пять недель его пребывания в женской колонии. Выяснилось, что Грин регулярно вступал в интимную связь со своими сокамерницами.В итоге руководство женской колонии приняло решение перевести транссексуала в мужскую тюрьму в соседнем округе. По информации британских СМИ, проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.Ранее сообщалось, что в Японии 26-летний священнослужитель Кодо Нисимура придерживается буддийских канонов и в то же время примеряет на себя роль визажиста. Как писали Dni.Ru, молодой человек участвует в модных показах и предлагает женщинам-трансгендерам бесплатные уроки макияжа.

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