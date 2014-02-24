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Траволте разрешили и запретили убивать людей

10 февраля 2017, пятница, 21:15 – ИА СОЧИ-24

Траволте разрешили и запретили убивать людей
Траволте разрешили и запретили убивать людей
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций.
Лия Ремини в интервью программе Joe Rogan Experience рассказала, что Джон Траволта достиг внутри религиозной организации высокого статуса хахана. Она подчеркнула, что среди членов Церкви Саентологии практикуется "защита этики", в рамках которой все адепты обязаны защищать своего лидера и скрывать информацию о его преступлениях.Политик Михаил Маркелов прокомментировал заявление актрисы Лии Ремини. По его словам, Церковь Саентологии – очень опасная структура. "Еще со времен ее образования Роном Хаббардом были прописаны негласные правила внутреннего положения, поведения, иерархические ступени", – пояснил он.При этом Маркелов отметил, что "внутренние положения "церкви" и закон – это две абсолютно разные вещи". В связи с этим высокий религиозный статус адепта не дает ему юридическую неприкосновенность, сообщает радио "Спутник". Тем не менее, политик признал, что саентологи имели и имеют тесную связь с представителями Демократической партии Соединенных Штатов."Это определенное "государство" в государстве, это попытка влиять на политические решения, в том числе. Это возможность создавать свои колоссальные бюджеты, возможность завлекать политиков, известных людей, которые формируют общественное мнение", – пояснил Михаил Маркелов. При всем этом политик подчеркнул, что "вырваться из лап" секты крайне тяжело. "Многих адептов, которые не выполняют внутренние правила, представители секты могут преследовать. И такие факты известны. Известны факты убийства людей, люди подвергались пыткам или загадочно исчезали", – рассказал он.Отметим, что сама Лия Ремини покинула саентологическую церковь в 2013 году. По ее словам, среди именитых членов секты есть и актер Том Круз.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

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