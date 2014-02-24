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Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит

29 декабря 2016, четверг, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит
Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит

Контейнер от третьего бортового самописца Ту-154 так и не был обнаружен. "Найдено много пленки из ящика, скорее всего, третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Два черных ящика уже были доставлены на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Установлением причин авиакатастрофы Ту-154 занимается специальная комиссия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

сегодня, 12:30
План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

сегодня, 12:30
Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»

сегодня, 12:30
В России из магазинов пропадет косметика

Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

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сегодня, 11:59
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сегодня, 11:58
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