Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит

Контейнер от третьего бортового самописца Ту-154 так и не был обнаружен. "Найдено много пленки из ящика, скорее всего, третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Два черных ящика уже были доставлены на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Установлением причин авиакатастрофы Ту-154 занимается специальная комиссия.
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Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»