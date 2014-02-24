Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
16 января 2017, понедельник, 12:58 – ИА СОЧИ-24
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru. Сообщается о трех пострадавших, двум из них помощь была оказана на месте. Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.
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Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»