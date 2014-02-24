Три иномарки устроили аварию на западе Москвы

На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360". По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»
Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»