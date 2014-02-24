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Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве

11 января 2017, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве
Тролли "устроили" Трампу свидание с путанами в Москве
Новость о компромате, который имеется у российских спецслужб на избранного президента США Дональда Трампа, оказалась всего лишь шуткой. Об этом заявил сам автор "секретного доклада" на анонимном форуме.
На популярном форуме
4chan пранкер заявил, что он выдумал историю про то, что Трамп развлекался в Москве с проститутками. а российские спецслужбы записали его оргию на видео. Автор "секретных данных" заявил, что документ не соответствует требованиям разведки ЦРУ, однако журналисты этого не заметили, сообщает Gateway Pundit.
"Они все еще верят в это. Ребят, они действительно чертовски отчаянные – это не тот скандал с Трампом, который заслуживает доверия", — отметил аноним. Он заявил, что шуточный доклад передал американскому политическому обозревателю Рику Уилсону еще в ноябре 2016 года.Корреспондент посчитал, что документ настоящий и передал его в ЦРУ. Американские спецслужбы, в свою очередь, включили доклад в материалы о влиянии России на выборы в США. "В итоге у Трампа и Обамы состоялись индивидуальные беседы с агентами, которые пришли к выводу, что русские планируют шантажировать президента нашей историей", – пояснил пранкер. Напомним, ранее американское издание BuzzFeed опубликовало документ, согласно которому в 2013 году Трамп приезжал в Москву и останавливался в том же номере отеля Ritz Carlton, где до него гостил Барак Обама. Чтобы символически насолить президенту США, республиканец якобы вызывал к себе в номер проституток и устраивал извращенные оргии.   Издание также утверждало, что российские службы тайно записали развлечения Трампа, чтобы с помощью компромата оказывать на него влияние. В статье подчеркивалось, что "секретное досье" на миллиардера "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента.Тем временем. сам Трамп опроверг эту информацию, назвав ее "охотой на ведьм". Пресс-секретарь президента России Владимира Путина также заявил, что у Кремля нет на республиканца никакого компромата. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь", – отметил Дмитрий Песков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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