Трудности расследования крушения Ту-154

7 февраля 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Трудности расследования крушения Ту-154

С момента крушения самолета Ту-154 в Сочи прошло больше месяца, а эксперты так и не пришли к единому мнению о причине трагедии. Они рассчитывают, что раскрыть тайну катастрофы поможет математическая модель последнего полета лайнера Минобороны.В процессе расследования специалисты разошлись во мнениях. Одни полагают, что причиной крушения стали неисправные закрылки: параметрический черный ящик зафиксировал, что они были убраны досрочно. Это подтверждает и эмоциональная фраза пилота, которая слышна на записи, пишет газета "Коммерсантъ". Противники этой теории отмечают, что бортовой самописец указал лишь на факт уборки закрылков, а не на причину неправильной работы. В частности, они могли сдвинуться в исходное положение в результате технического сбоя – например, замыкания в электроцепях управления приводами. Эксперты из Минобороны отвергли версию о том, что катастрофа произошла из-за случайно убранных закрылков. С целью прояснить ситуацию они привлекли гражданских специалистов из Международного авиационного комитета, которые пытаются восстановить систему работы устройства. Также планируется разработать математическую модель последнего полета Ту-154 с учетом исходных параметров. Это позволит исключить или подтвердить версии трагедии, а также ответить на вопрос о том, могли ли пилоты спасти воздушное судно. Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.

СОЧИ 24