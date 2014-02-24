Трусливый Порошенко спрятался от украинцев

16 января 2017, понедельник, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Трусливый Порошенко спрятался от украинцев

Присутствие президента Украины Петра Порошенко в информационном поле страны за последние несколько месяцев значительно снизилось: политик почти не появляется на публике, сообщают местные СМИ. Они связывают это с падением рейтинга главы государства и его нежеланием усугублять ситуацию.В сентябре 2016 года на сайте Петра Порошенко было 125 сообщений о его деятельности, зарубежных визитах и встречах с главами иностранных государств, в том числе с президентом США Бараком Обамой, а также об активности главы государства на площадке ООН и прочих мероприятиях. Судя по тогдашней информации на сайте лидера Украины, он вел и активную внутриполитическую деятельность.Однако в декабре число сообщений на ресурсе снизилось до 93. Активность упала как на внешнеполитическом фронте, где из существенного можно выделить разве что контакты с канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-президентом США Джо Байденом, так и в области внутренней политики. Порошенко постепенно пропадает из информационного пространства, стараясь не афишировать свою деятельность перед украинским и мировым сообществом.По словам экспертов, это связано как с неудачной политикой внутри Украины, так и с отношениями страны с зарубежными государствами. Экономическое положение по-прежнему оставляет желать лучшего, а признаки улучшения так и не просматриваются. Растут цены, плата за коммунальные услуги, ужасающих масштабов достигла коррупция.Неутешительная ситуация складывается и во внешней политике. Провал евроинтеграционных ожиданий и надежд на более тесные связи с ЕС дополняется тупиком во взаимоотношениях с Россией и общей усталостью мирового сообщества от украинского конфликта. "Но выйти на свет глобально придется весной – нужно будет контактировать с Дональдом Трампом, обострятся вопросы коалиции и перевыборов Рады", – цитирует портал Vesti-ukr.com политолога Алексея Якубина.Как писали Dni.Ru, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Службу безопасности страны возбудить уголовное дело в отношении президента. Его обвиняют в госизмене. На своей странице в соцсети Facebook Кузьмин заявил, что СБУ необходимо начать процесс уголовного преследования Порошенко. Причиной стала принадлежащая компании главы государства Roshen кондитерская фабрика в Липецке. По словам юриста, политик продолжает получать с нее немалый доход, что противоречит интересам Украины и ее подходам во взаимоотношениях с Россией.

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