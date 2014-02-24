Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

28 декабря 2016, среда, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков.По словам авиаэксперта, такая система защиты не была установлена только в самых первых моделях Ту-154, а все остальные лайнеры линейки – Ту-154А, Ту-154А-1, Ту-154Б и так далее – были ею оснащены. Поэтому, отмечает специалист, авария не могла быть спровоцирована исключительно техническими неполадками."Если происходит рассогласованный выпуск закрылков – один выходит быстрее, другой – медленней или заклинил по каким-то причинам, то заклинивший закрылок остается в том положении (оно измеряется в градусах), в котором и застрял. То есть система отрубает все электродвигатели, которые применяются для выпуска и уборки механизации (закрылков). При этом исправный закрылок эта следящая система выпускает или убирает именно на тот самый угол, на котором остался заклинивший закрылок", – цитирует эксперта "МК".На основании этого эксперт сделал вывод, что перед катастрофой пилот мог выругаться (его слова: "Закрылки, с...а!". – Прим. ред.) из-за собственной ошибки. Он предположил, что помощник командира пропустил одну фазу переключателя "закрылки". По словам эксперта, команда на уборку механизации, то есть переключение с "закрылки-28" на "закрылки-15", дается при скорости самолета не менее 330 километров в час в то время, когда он еще продолжает разгон. "Это, конечно, предположение, но вот представьте: с "28" закрылки сразу убираются на "0". А при этом скорость полета на "чистом крыле", то есть когда уже полностью убрана механизация, не обеспечена. В результате самолет выходит на критический угол атаки, при котором возможно сваливание в штопор", – заявил эксперт. При этом он заключил, что подобный сценарий крушения "можно расценивать как ошибку экипажа". Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев выдвинул другую версию произошедшего, также связанную с ошибочным пилотированием. "На панели управления Ту-154 тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Закрылки – слева, шасси – справа. За них отвечает второй пилот, который сидит в кресле справа. Не исключено, что пилот мог перепутать рычаги или отвлечься на что-то, поэтому самолет взлетал с выпущенными шасси и убранными закрылками", – цитирует Толбоева Life.ru. Заслуженный пилот России с восьмилетним летным стажем на Ту-154 Виктор Саженин отметил, что гипотеза, выдвинутая Магомедом Толбоевым, может быть верна, но она маловероятна. По его словам, рукоятки уборки шасси и закрылков "действительно находятся рядом, но перепутать их можно, наверное, только раз на миллион, если, к примеру, пилот очень уставший". "Они имеют совершенно разную эргономику. Рукоятка уборки шасси – с шарообразным наконечником в виде колеса, а закрылки убирает трапециевидная рукоятка, которая нажимается двумя пальцами и имеет несколько положений", – пояснил Виктор Саженин. Также он сомневается в ошибочных действиях пилота потому, что шасси убирается сразу после взлета, а не через несколько минут, как закрылки. Напомним, ранее Магомед Толбоев выразил сомнение в том, что Ту-154 мог упасть из-за технической неисправности. "Это какая-то мистика. То же самое с недавней жесткой посадкой Ил-18 — это самолет, который не падал никогда. Не может упасть этот самолет, ну никак не может! Но упал. Мне кажется, это уже старые самолеты начинают мстить за то, что мы новые самолеты не создали в России", – цитирует эксперта газета "Известия".

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