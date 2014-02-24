Ту-154 могли атаковать из ПЗРК

25 декабря 2016, воскресенье, 16:58 – ИА СОЧИ-24



Ту-154 могли атаковать из ПЗРК

Точную причину трагедии с Ту-154 можно будет установить только после завершения расследования, однако уже сейчас эксперты высказывают версии, отличные от технической неисправности или ошибки пилотирования. В частности, речь может идти о террористическом акте на борту или атаке с земли.Версия атаки на лайнер Министерства обороны России с земли при помощи переносного зенитного ракетного комплекса не выглядит полностью невозможной. "Самолет был не более чем в пяти километрах от берега – дистанция для ПЗРК достаточная", – цитирует "Московский комсомолец" летчика Сергея Кнышова."Но должна была быть вспышка и свидетели, которые ее видели", – заметил он. "Вообще, вся ситуация с Ту-154 сильно напоминает ситуацию с самолетом, который потерпел крушение над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, если помните, о теракте также заговорили значительно позже", – добавил он.Версию об ошибке пилотирования в связи со сложными погодными условиями он отвергает. "Несмотря на то, что взлет идет на море, это никак не влияет на аварийность – не дети же за штурвалом сидят. Тем более, насколько я понимаю, летчики не первый раз летали по этому маршруту", – рассказал Сергей Кнышов.Не самой убедительной для него выглядит и версия технической неисправности. "Понимаете, самолеты просто так не падают... Во-первых, как техника, так и летчики военного ведомства – одни из лучших", – заметил он. "Более того, даже если на борту возникла нештатная ситуация, КВС должен был сообщить о ней на землю. Но сделано этого не было. Значит, просто не успел", – уверен эксперт. Отметим, ранее уже высказывалась версия, что самолет мог потерпеть крушение в результате срабатывания взрывного устройства на борту. Также появилась информация, что ФСБ отрабатывает возможность теракта. Тем не менее в качестве одной из основных версий называется техническая неисправность. Как бы то ни было, окончательно установить причины трагедии должна специальная государственная комиссия.Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера через несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

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