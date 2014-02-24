Ту-154 разбился без внешнего воздействия

12 января 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Ту-154 разбился без внешнего воздействия

Эксперты аргументированно исключили версию теракта из числа причин крушения лайнера Ту-154 над Черным морем. Следов криминального взрыва на борту самолета обнаружено не было.Эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ России не обнаружили следов взрывчатки в извлеченных из воды обломках самолета, в частности в креслах и внутренней обшивке фюзеляжа. Cпециалисты проанализировали характер повреждений лайнера. Как сообщает газета "Коммерсантъ", взрывная волна от заложенной бомбы оставила бы характерные разрывы с загнутыми наружу краями.Также взрывотехники осмотрели дыры в корпусе самолета.Летящая на скорости около двух тысяч метров в секунду шрапнель оставляет в обшивке ровные отверстия, в то время как при падении лайнера за счет более низкой скорости появляется деформация металла. Другой задачей экспертов стал поиск осколков бомбы. По их словам, некоторые поражающие элементы могли застрять в корпусе воздушного судна, а не пробить его насквозь. В итоге ничего свидетельствующего о террористической атаке на Ту-154 обнаружено не было, и следователи сосредоточились на версии ошибки управления. Отметим, что версия теракта на борту Ту-154 не считалась приоритетной. Однако ФСБ и Главное военное следственное управление Следственного комитета России рассматривали ее в рамках уголовного дела о возможном нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. В багажных отсеках лайнера находились медикаменты для пострадавших во время боевых действий в Сирии, а также реквизит ансамбля имени Александрова.Напомним, что 25 декабря над акваторией Черного моря потерпел крушение Ту-154 Минобороны. На борту находились 92 человека, в том числе участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

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