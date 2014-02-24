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Ту-154 запретили летать после трагедии

27 декабря 2016, вторник, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Ту-154 запретили летать после трагедии
Ту-154 запретили летать после трагедии
Силовые ведомства России приостановили полеты Ту-154. Меры будут действовать до выяснения обстоятельств трагедии над Черным морем.
"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны России принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией. Также собеседник издания отметил, что число таких воздушных судов, находящихся в эксплуатации ведомства, незначительно, поэтому отказ от них существенно не скажется на авиаперевозках министерства.Отметим, что производство лайнеров этой марки было прекращено в 1998 году. Несколько Ту-154 находятся в частном пользовании таких крупных организаций, как "Газпром" и алмазодобывающая компания "Алроса"."Пока срок эксплуатации этих самолетов не выработан, они будут летать. И должны летать. Ведь это в первую очередь ресурс. Он должен зарабатывать те деньги, которые были потрачены на него", – отметил главный редактор портала Avia.ru
Роман Гусаров. По его словам, "срок годности" лайнеров еще не подошел к концу."Вся "начинка" обновляется. Хотя завод и закрылся, запчасти больше не производятся, но их заимствуют из самолетов, которые стоят в технопарке. Тем не менее, думаю, еще пара лет – и больше Ту-154 в воздух не поднимется", – цитирует эксперта газета "Комсомольская правда".  
Напомним, эксплуатацию этих лайнеров хотели запретить еще в 2011 году после того, как в Сургуте Ту-154Б авиакомпании "Когалымавиа" с пассажирами на борту загорелся после запуска двигателей. В результате трагедии погибли три человека, пострадали еще 43. Тогда Росавиация предложила авиакомпаниям проверить электрообеспечение воздушных судов."То, что были приостановлены полеты Ту-154Б, – это естественно, это общее правило. Естественно, нужно разобраться в причинах, потому что эти самолеты не новые, и если будет выявлено, что это какой-то общий дефект, то нужно подумать о дальнейшем использовании этого типа самолетов либо провести необходимую капитальную реконструкцию систем электроснабжения", – заявил тогда еще президент России Дмитрий Медведев.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. Также на борту находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:45
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сегодня, 11:29
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

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сегодня, 11:15
За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

сегодня, 10:45
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