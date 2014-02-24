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"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко

6 февраля 2017, понедельник, 17:30 – ИА СОЧИ-24

"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что она поджидала президента США Дональда Трампа у туалета. По словам политика, эта клевета была распространена окружением главы Украины Петра Порошенко с целью ее дискредитации.
Тимошенко утверждает, что она все-таки встретилась с Трампом, причем встреча прошла в официальной атмосфере. "Все плохое, что вы слышите об этой встрече – это спланированная президентом (Петром Порошенко. – Прим. ред.), лоббистами и его пропагандистами акция, чтобы принизить мою встречу с новоизбранным президентом", – сказала политик. Она отметила, что это была "нормальная, но короткая встреча", на которой, по словам Тимошенко, обсуждалась поддержка Украины и вопрос санкций против России. При этом политик добавила, что в Вашингтоне у нее поинтересовались, когда Киев сможет достичь успехов в борьбе с коррупцией. "Говорят: если такая коррупция на высшем уровне будет продолжаться, то категорически никто не будет рассматривать вопрос о помощи Украине", – призналась глава фракции "Батькивщина".
Как ранее сообщали СМИ, диалог Трампа и Тимошенко состоялся в начале февраля. При этом влиятельная американская газета The Washington Post писала, что политики провели короткую неформальную встречу перед молитвенным завтраком. Однако президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этом стала поводом для многочисленных насмешек над украинским депутатом.
Юлия Тимошенко и ее фракция считаются оппозиционными украинскому президенту Петру Порошенко. Некоторые политологи рассматривают экс-премьера в качестве вероятной замены нынешнему главе украинского государства. Более того, многие эксперты утверждают, что Дональд Трамп не исключает возможность переконфигурации политического поля Украины и власти в стране. Причинами, как утверждается, могут быть крайняя неэффективность Киева в проведении реформ, а также коррумпированность высших эшелонов власти.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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